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Краматорськ (511) обстріл (21178)

Російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300, жертв немає, - міськрада. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська здійснили обстріл Краматорська ракетами "С-300", внаслідок чого пошкоджено лікарні та житлові будинки, жертв та постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Краматорської міськради.

У повідомленні зазначається: "Черговий обстріл Краматорська. 2 ракети с-300. Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300, жертв немає, - міськрада 01
Російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300, жертв немає, - міськрада 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
У нас таке жахіття кожнної ночі. Як за правило вже, від нуля до часу ночі, від 4 до 12 ракет... Сьогодні на житловий прилетіло під п'ятиповерхівку. ППЦЬ просто, 600 метрів від мого будинку.
І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
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25.09.2022 20:46
+2
а ПО КАЦАПАМ НЕЗЯ?
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25.09.2022 20:55
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У нас таке жахіття кожнної ночі. Як за правило вже, від нуля до часу ночі, від 4 до 12 ракет... Сьогодні на житловий прилетіло під п'ятиповерхівку. ППЦЬ просто, 600 метрів від мого будинку.
І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
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25.09.2022 20:46 Відповісти
Во вас ребятки подкидывает от трендежа. Обстреляли с300? А ничего что с300 это противовоздушная зенитная ракета,предназначенная исключительно для поражения воздушных целей и для обстрелов наземных объектов вообще не пригодна . Вы когда трендите хоть матчасть то изучайте
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25.09.2022 20:53 Відповісти
Будь які цілі вона вражає
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25.09.2022 20:56 Відповісти
Знов і знов, вони використовують перероблені у 2018 рок ракети під клас "земля-земля"
Фото нерозірваних ракет - https://t.me/novostiniko/25065
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25.09.2022 21:08 Відповісти
Мразь, а ничего, что ракеты с300 довольно просто модифицировать для применения по наземным целям?
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25.09.2022 21:25 Відповісти
Тобі, головосрака, не завадило б матчасть вивчити.
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26.09.2022 01:21 Відповісти
а ПО КАЦАПАМ НЕЗЯ?
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25.09.2022 20:55 Відповісти
Нічим. Три роки не готувались
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25.09.2022 20:57 Відповісти
 
 