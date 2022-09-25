Російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300, жертв немає, - міськрада. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська здійснили обстріл Краматорська ракетами "С-300", внаслідок чого пошкоджено лікарні та житлові будинки, жертв та постраждалих немає
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Краматорської міськради.
У повідомленні зазначається: "Черговий обстріл Краматорська. 2 ракети с-300. Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв".
Топ коментарі
+3 Огусто
показати весь коментар25.09.2022 20:46
+2 Злой Ух
показати весь коментар25.09.2022 20:55
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І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
Фото нерозірваних ракет - https://t.me/novostiniko/25065