Російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300, жертв немає, - міськрада. ФОТО

Російські війська здійснили обстріл Краматорська ракетами "С-300", внаслідок чого пошкоджено лікарні та житлові будинки, жертв та постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Краматорської міськради.

У повідомленні зазначається: "Черговий обстріл Краматорська. 2 ракети с-300. Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв".

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