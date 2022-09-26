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Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 26 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та всі відповідні служби.
"Терор ворога став системним. Будьте уважні. Завжди дотримуйтесь правил повітряної тривоги", - додав Старух.

Також читайте: Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух 01

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух 02

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух 03

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух 04

Автор: Наталя Джума
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Правоохоронці вже їдуть до розкрадача гуманітарки старуха?
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26.09.2022 07:50 Відповісти
Ні, вони ведуть слідство по декільком десятків справ по Порошенко.
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26.09.2022 09:45 Відповісти
Почему террористов называют "російські військові" ?
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26.09.2022 07:50 Відповісти
Не очень понимаю, почему не летит ответка, если работает радар подсветки то по нему вполне может прилететь антирадарная ракета.
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26.09.2022 08:03 Відповісти
Шоб вы падлы кацапские повыздыхали , со своим плешивым фюрером !
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26.09.2022 09:42 Відповісти
 
 