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Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом ночі окупанти обстрілювали Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією.

9 разів ударили по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!

Попередньо, люди не постраждали.

По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ випустили понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 01

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 02

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 03

Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
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26.09.2022 08:32
+1
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26.09.2022 08:18
+1
Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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26.09.2022 08:41
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26.09.2022 08:18 Відповісти
Дякую!
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26.09.2022 08:43 Відповісти
Не розумію,чому не можна відповідати,щоб не стріляли,як на полігоні
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26.09.2022 08:29 Відповісти
Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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26.09.2022 08:41 Відповісти
Не приоритет.в начале ответка была даже экскалибурами. Сейчас ничего...совсем.
На Никополь забили хер.
Жители уже сами собирают деньги на дроны камикадзе.
А кацапы спокойно запускают по нам Шахеды.
Орки охамели до того что безбоязненно ведут обстрелы даже днём,а в начале было,пакет града и тикать бо ссали ответки.
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26.09.2022 09:20 Відповісти
Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
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26.09.2022 08:32 Відповісти
Відповідають. Брат багато не говорить, але і наші оркам дають просратись. Єдине АЛЕ, орки б'ють з під населених пунктів. Ну про те, що з Енергодару, то я промовчу. А ось з Кам'янки Дніпровської, Знам'янки, тут можна і по своїм влучити. Підступні орки воювати по іншому не можуть.
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26.09.2022 09:17 Відповісти
Своих в Камянке процентов 10,остальные барыги- помидорщики, радостно встречали русню и мечтали торговать в Крыму и на росии. Так что можно смело давать ответку в своих не прилетит.
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26.09.2022 09:23 Відповісти
От сцуки!!!
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26.09.2022 18:53 Відповісти
Нашi норм відповідають. Вiйська є, зброя є, здавати Нiкополь i район нiхто не збирається. Звiсно в них все ще бiльше залiза i снарядiв, але нашi працюють.
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26.09.2022 11:25 Відповісти
Катастрофічно бракує крилатих ракет на основі Нептуна. Можна було б дронами чи ще чимось засікти і підсвітити рсзо гоблінів. І відправити туди крилатою ракетою тону бавовни.
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26.09.2022 09:53 Відповісти
 
 