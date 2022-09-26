Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом ночі окупанти обстрілювали Нікопольщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією.
9 разів ударили по 4 громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!
Попередньо, люди не постраждали.
По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.
У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
На Никополь забили хер.
Жители уже сами собирают деньги на дроны камикадзе.
А кацапы спокойно запускают по нам Шахеды.
Орки охамели до того что безбоязненно ведут обстрелы даже днём,а в начале было,пакет града и тикать бо ссали ответки.
Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.