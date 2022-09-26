УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13111 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
17 544 32
війна (56641) знищення (4144) техніка (1327) Бутусов Юрій (3139) 92 окрема механізована бригада (157)

Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

21 вересня воїни 92-ї механізованої бригади показали вдалий приклад контрбатарейної боротьби та знищили під Куп’янськом три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook.

"Ефективна контрбатарейна боротьба 92-ї механізованої бригади під Куп'янськом. 21 вересня три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм виїхали для чергового обстрілу міста, але цього разу обстріл був коротким", - йдеться у повідомленні.

Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська 01

Зазначається, що розвідка 92-ї бригади знайшла тих, хто обстрілює житлові квартали укранського міста і по ворогу був відкрито вогонь з застосуванням високоточної зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники 92 мехбригади знищили комплекс російських "Орланів". ВIДЕО

Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська 02

"У результаті усі три САУ було знищено. Зверніть увагу - САУ масою в 47 тонн кожна буквально розлетілись на атоми від прямих влучань та вибуху боєкомплекта. Вдалий приклад контрбатарейної боротьби, який було б важливо запровадити на усіх найгарячіших ділянках фронту", - підкреслив Бутусов.

Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Ветерок Боярского

@v_b_14_

·

1 ч

Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
показати весь коментар
26.09.2022 08:50
+23
Рашистам немає місця в Україні!!!! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2022 08:43
+22
показати весь коментар
26.09.2022 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.09.2022 08:42 Відповісти
Це було 21 вересня. Одесу і військовий об'єкт атакували сьогодні, які звірята можуть бути?
показати весь коментар
26.09.2022 08:45 Відповісти
Немає в тс жодного слова про Одесу.
показати весь коментар
26.09.2022 08:54 Відповісти
у нас каждый день кого-то обстреливают и не по разу и не одного. что ж теперь - енотиков не постить?
да х там.
показати весь коментар
26.09.2022 09:05 Відповісти
Рашистам немає місця в Україні!!!! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2022 08:43 Відповісти
результат "роботи" наших Воїнів та НАТІВСького ********* озброєння ....- все буде Україна!
показати весь коментар
26.09.2022 08:43 Відповісти
Даже целых запчастей не осталось. Похоже на управляемые снаряды.
показати весь коментар
26.09.2022 08:43 Відповісти
Уже не первый раз читаю, как парни из 92-й бригады наваливают оккупантам. Настоящие профи.
Так держать!
показати весь коментар
26.09.2022 08:47 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 08:48 Відповісти
Ветерок Боярского

@v_b_14_

·

1 ч

Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
показати весь коментар
26.09.2022 08:50 Відповісти
Он никакой не эксперт, а обычный обозреватель новостей. Будет оправдывать и выдавать за истину любой бред и вранье, лишь бы и дальше торговать рожей на марафоне. Весьма неприятный персонаж.
показати весь коментар
26.09.2022 09:03 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 09:19 Відповісти
Жданов експерт виключно в арті. Памятаю його розгублене ліцо, коли почався другий Харківський наступ. Навіть щез на пару днів з ефіру. А чого ? Бо перед тим в унісон з Люською Щотанцюєраком навипередки сообщалі що наступ буде на Херсоні, і так переконливо, що царь лаптеногих перекинув туди аж 15 БТГр. Люська теж щез з ефірів, але мало помалу відновлює свої сили в компанії фейгіна.
показати весь коментар
26.09.2022 10:42 Відповісти
ОЛЕГ Жданов
В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. С 1987 по 1992 год служил в Группе советских войск в Германиив городе Борна.

вы понимаете , что в те времена в Германию отправляли только завербованных КГБ ?

вот теперь и думайте - слушать его или нет
показати весь коментар
27.09.2022 01:39 Відповісти
сажать придумав, а обслуговування, заправка, сховище та інша інфраструктура аеродрому
показати весь коментар
26.09.2022 09:53 Відповісти
Зато рошени ще стоять!)))
показати весь коментар
26.09.2022 10:59 Відповісти
я вважаю Жданова нудним псевдоекспертом, але цікаво пруф побачити, бо блогери-******* теж гівно кидають на вентилятор заради своєї популярності
показати весь коментар
26.09.2022 11:32 Відповісти
Типу Чмута? Знаєш, в нормальному світі людині, щоб критикувати іншу потрібно мати приблизно рівний з нею рівень компетенції чи інформованості. Про здобутки Чмута можна прочитати на вікі. Служив морпіхом, учасник боїв за Широкине та Маріуполь в 14-му. В 2015 році завершив магістратуру НАУ, здобув кваліфікацію наукового працівника за напрямком «Авіоніка». Співзасновник та голова найбільшого в Україні волонтерського фонду "Повернись живим". 2008 року, у віці 16 років, став співзасновником «Українського Мілітарного Порталу».
А тепер розкажи хто ТИ і що ти зробив для своєї держави? Обмастив гівном на Цензорі десяток собі подібних і вирішив, що можна і Чмута?
показати весь коментар
26.09.2022 12:08 Відповісти
це ж треба було таке ляпнути - "Чмут псевдоексперт"
показати весь коментар
27.09.2022 07:20 Відповісти
Це місця посадок інопланетян. То не залишки САУ, ніт.
Бляха навіть мотлоху металобрухтшикам не залишили.
показати весь коментар
26.09.2022 08:54 Відповісти
Бийте,хлопці,їх нещадно...за Бучу,за Гостомель,за Бородянку,за всі міста України! Ми в тилу допомагаємо армії та кожного дня вчитуємость в новини,чекаємо зведень,радіємо нашим перемогам над ворогом.
Ми кожної хвилини думками з вами.
показати весь коментар
26.09.2022 09:02 Відповісти
Чётко! Походу Эскалибурами их убрали на раз-два
показати весь коментар
26.09.2022 09:03 Відповісти
Раз-два-три и ни одной воронки вокруг.
показати весь коментар
26.09.2022 09:30 Відповісти
Виїхали на позиції і як закурили...
показати весь коментар
26.09.2022 09:14 Відповісти
Купянск важный стратегический логистический и транспортный узел....,як кажуть без нього,як без рук та очей...
показати весь коментар
26.09.2022 09:14 Відповісти
Приємне видовище
показати весь коментар
26.09.2022 09:17 Відповісти
Явно керовані снаряди були або дрони, що так влучно три з трьох.
показати весь коментар
26.09.2022 09:36 Відповісти
Екскалибуры вещь
показати весь коментар
26.09.2022 09:48 Відповісти
Слава Великой Ukraine
показати весь коментар
26.09.2022 09:55 Відповісти
Як там в їх класика - ми із лесу вишлі і сразу п..... ц. В 1943 році при форсуванні в районі Козачої Лопані, арта ЧА обстрілювала німців з Катюш. Раніше піддивилися у вермахту і почали формувати цілі полки РА на рамних станках. Оборону вермахту в місці переправи систематично обстрілювали з пяти позицій, постійно їх змінюючи. Німці, незнаючи конкретного місця, організували артпідготовку зразу ж по пяти позиціям. В момент першого залпу, одночасно вдарили пять гаубиць по пяти позиціям. Артпідготовка припинилась на тиждень. З радіоперехвату стало відомо, що комполка віддали під суд за втрату полка. І тут безпечно, як пише статут, виїхали на раніше пристріляну позицію, "но разведка доложила точно" і ...... батарея "взлетела"
показати весь коментар
26.09.2022 11:07 Відповісти
Чуть дёрнул , как прочёл. Нашего. Не те времена чтоб любимого. Шустов---50 гр. И ещё в догон вторая порция,50гр. Нельзя больше. Кардиостимулятор предупреждает. Но 3 Мста стоит того. Издохните все твари гнусные!
показати весь коментар
26.09.2022 11:28 Відповісти
 
 