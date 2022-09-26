Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
21 вересня воїни 92-ї механізованої бригади показали вдалий приклад контрбатарейної боротьби та знищили під Куп’янськом три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook.
"Ефективна контрбатарейна боротьба 92-ї механізованої бригади під Куп'янськом. 21 вересня три російські самоходні артилерийські установки Мста-С калібру 152 мм виїхали для чергового обстрілу міста, але цього разу обстріл був коротким", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розвідка 92-ї бригади знайшла тих, хто обстрілює житлові квартали укранського міста і по ворогу був відкрито вогонь з застосуванням високоточної зброї.
"У результаті усі три САУ було знищено. Зверніть увагу - САУ масою в 47 тонн кожна буквально розлетілись на атоми від прямих влучань та вибуху боєкомплекта. Вдалий приклад контрбатарейної боротьби, який було б важливо запровадити на усіх найгарячіших ділянках фронту", - підкреслив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
да х там.
Так держать!
@v_b_14_
·
1 ч
Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. С 1987 по 1992 год служил в Группе советских войск в Германиив городе Борна.
вы понимаете , что в те времена в Германию отправляли только завербованных КГБ ?
вот теперь и думайте - слушать его или нет
А тепер розкажи хто ТИ і що ти зробив для своєї держави? Обмастив гівном на Цензорі десяток собі подібних і вирішив, що можна і Чмута?
Бляха навіть мотлоху металобрухтшикам не залишили.
Ми кожної хвилини думками з вами.