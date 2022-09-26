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"Пункт" так званої "ЛНР", де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

23 вересня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями у селі Липці Харківського району виявили приміщення "міліції" так званої "ЛНР", де базувались військові РФ та псевдореспубліки.

Про це побідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора України.

"У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей, де піддавали їх тортурам. Після цього вони вивозили людей, за попередньою інформацією, на територію країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Огляд проводився в межах кримінального провадження розпочатого за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває, встановлюються потерпілі.

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Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 01

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 02

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 03

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 04

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 05

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 06

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 07

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 08

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 09

Пункт так званої ЛНР, де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині 10

Автор: Наталя Джума
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Кацапи , ви не люди , а тупе бидло і мразь 😠
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26.09.2022 11:56 Відповісти
Какие они всё-таки редкие свиньи, эти кацапы
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26.09.2022 13:09 Відповісти
 
 