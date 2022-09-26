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Росіяни завдали удару по околицях Миколаєва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 26 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по промисловій зоні Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні Миколаїв обстріляли близько 05:00 ранку. За попередньою інформацією, ракетні удари завдані по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", - йдеться у повідомленні.
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