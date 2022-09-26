Доба на Донеччині: не вщухають обстріли Мар’їнської громади, прильоти у старій частині Авдіївки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі росіяни вели активний вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, не вщухають обстріли Мар'їнської громади: під ударом Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка. У Красногорівці згорів приватний будинок, ще декілька - пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.
"В Авдіївці впродовж ночі були поодинокі прильоти по старій частині міста, на ранок - артобстріл центру. Без жертв. Інтенсивні обстріли у Торецьку: пошкоджена будівля місцевої лікарні, горить приватний будинок. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У Світлодарській громаді вночі тривали обстріли Одрадівки та станції Майорськ - без постраждалих.
"Кожна ніч на Донеччині - це неминучі обстріли. Росіяни б'ють по цивільних і можуть поцілити в будь-кого. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.
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