Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Випустили 90 снарядів по трьох громадах. ФОТО

Минулої ночі окупанти завдали ударів по Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією…Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, людей не зачепило", - зазначає він.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

За словами Резніченка, у Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

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У інших районах ніч без тривог та без атак і на цю хвилину спокійно.