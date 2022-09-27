Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Хіт-парад найдорожчих автомобілів, придбаних державою під час вторгнення, очолив "Нафтогаз України". На другому місці чорний "крузак" для військових за 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

У перші пару місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L. "Нафтогазбезпека" придбала сім автівок 2017-2019 р.в. по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень.

Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", оскільки "під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об’єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів". Де і ким використовуються автомобілі зараз - наразі невідомо.

Однак ці коштовні придбання були виключенням серед правила. На початку вторгнення майже ніхто не світив в "Прозорро" настільки дорогі придбання. Хоча, можливо, вони і були - уряд тоді дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання, якщо вони вважають небезпечним їх оприлюднення з мотивів секретності чи загрози обороноздатності.

Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро". І почали рясніти різноманітні автівки ціною від 1,5 мільйона. Ось найдорожчі автомобілі серпня-вересня у порядку зростання ціни.

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6. Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль - невідомо.

5. Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є купа пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4. І всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.

4. Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС днями тому оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.

3. Державне "Дрогобицьке лісове господарство" прямо зараз купує "Toyota Highlander". Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння - з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".

2. Державний "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла. Це не найдорожчий новий електрокар з можливих, але й не з дешевшого сегменту (див. огляд електроавтомобілів в Україні у 2021 році).

1. Виконавчий комітет Мирноградської міської ради (Донецька обл) відзначився найрозкішнішим автомобілем з оприлюднених у "Прозорро" за два останні місяці.

Мерія містечка, що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецьку, за 3,28 млн грн придбало чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил".

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З "Прозорро" відомо, що цей джип з номером кузова JTMCV02J504274632 придбано у фізособи Віталія Васильєва. Він регулярно бере участь у аукціонах з продажу вживаних авто. Цей автомобіль з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно теж виставлявся на аукціон (фото з цього оголошення). Однак ціна продажу - невідома.

Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" - не повідомляється. І чому замість одного джипа не купили десяток вживаних пікапів, що були б у нагоді на передку, - теж невідомо.