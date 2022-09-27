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Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хіт-парад найдорожчих автомобілів, придбаних державою під час вторгнення, очолив "Нафтогаз України". На другому місці чорний "крузак" для військових за 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

У перші пару місяців після початку вторгнення найдорожчим стало придбання охоронцями "Нафтогазу" броньованих автомобілів Toyota Land Cruiser 200 4,5L. "Нафтогазбезпека" придбала сім автівок 2017-2019 р.в. по ціні від 124 до 156 тисяч євро за штуку на загальну суму 30 мільйонів гривень.

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 01

Тоді представники "Нафтогазбезпеки" пояснили витрату таких грошей "збереженням життя та здоров’я працівників", оскільки "під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об’єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів". Де і ким використовуються автомобілі зараз - наразі невідомо.

Однак ці коштовні придбання були виключенням серед правила. На початку вторгнення майже ніхто не світив в "Прозорро" настільки дорогі придбання. Хоча, можливо, вони і були - уряд тоді дозволив замовникам не повідомляти про свої придбання, якщо вони вважають небезпечним їх оприлюднення з мотивів секретності чи загрози обороноздатності.

Але в серпні уряд примусив замовників повернутись в "Прозорро". І почали рясніти різноманітні автівки ціною від 1,5 мільйона. Ось найдорожчі автомобілі серпня-вересня у порядку зростання ціни.

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6. Комунальне "Конотопське транспортне управління" придбало кросовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автівка потрібна для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Однак чому для перевезення військових не можна було придбати дешевший або вживаний автомобіль - невідомо.

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 02

5. Управління поліції охорони у Вінницькій області витратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5 -CVT- Adventure AWD. На сайті офіційного дилера японських автівок в Україні є купа пропозицій щодо інших модифікацій Toyota RAV4. І всі вони дешевші від автівки для поліції. В обгрунтуванні закупівлі не сказано чому було придбано найрозкішніше авто з можливих.

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 03

4. Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС днями тому оголосив тендер на придбання пікапу за 2 мільйони гривень. Рятувальники хочуть новий Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT з кунгом, бортовим комп’ютером, клімат-контролем, задніми та передніми датчиками паркування. Автівка має бути білого кольору, тобто про передачу його для військових потреб не йдеться. Аукціон призначено на 30 вересня.

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 04

3. Державне "Дрогобицьке лісове господарство" прямо зараз купує "Toyota Highlander". Львівський салон запропонував автомобіль за 2,29 млн грн. Він має хромовані елементи декору, антену "плавник акули", обігрів лобового скла, висувні омивачі фар, зовнішні дзеркала з обігрівом, функцією автоматичного складання та нахилу при задньому русі. Салон має бути шкіряний з декором під дерево та ілюмінацією панелей приладів та дверей. Сидіння - з підігрівом. На сайті продавця вказано, що це "кросовер для ділових та сімейних подорожей".

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 05

2. Державний "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" за 2,39 млн грн придбав електричний автомобіль Hyundai Ioniq 5 з комплектом зимової гуми, килимками і тонуванням скла. Це не найдорожчий новий електрокар з можливих, але й не з дешевшого сегменту (див. огляд електроавтомобілів в Україні у 2021 році).

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 06

1. Виконавчий комітет Мирноградської міської ради (Донецька обл) відзначився найрозкішнішим автомобілем з оприлюднених у "Прозорро" за два останні місяці.

Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг Нафтогаз 07

Мерія містечка, що знаходиться у 50 кілометрах від окупованого Донецьку, за 3,28 млн грн придбало чорний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 "на підтримку Збройних Сил".

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З "Прозорро" відомо, що цей джип з номером кузова JTMCV02J504274632 придбано у фізособи Віталія Васильєва. Він регулярно бере участь у аукціонах з продажу вживаних авто. Цей автомобіль з пробігом 143 тисячі кілометрів нещодавно теж виставлявся на аукціон (фото з цього оголошення). Однак ціна продажу - невідома.

Навіщо збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації "Executive Lounge" - не повідомляється. І чому замість одного джипа не купили десяток вживаних пікапів, що були б у нагоді на передку, - теж невідомо.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
Цю бабу судити треба за промивання пустих голов в 73%
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27.09.2022 09:32
+39
Зате
1. Вже місяць холодної погоди, а військові не мають теплої форми.
2. Почали збирати кошти з людей на новостворені підрозділи.
Звісно люди здадуть, але ж яка **** тринькає наші кошти на автівки ? Хто дозволив ?
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27.09.2022 09:25
+33
Це тіпа Нафтогаз на межі банкрутства?
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27.09.2022 09:24
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27.09.2022 09:22 Відповісти
Цю бабу судити треба за промивання пустих голов в 73%
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27.09.2022 09:32 Відповісти
А поруч неї оцей мордатий простий хлопєц, який в людей ніколи нічого не крав, лише в держави .
От такі ж одоробли сидять і в нафтогазі. Крадуть в держави. Спробуйте вкрасти податки громадян в держав західного світу.. а в нас це не гріх.
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27.09.2022 10:13 Відповісти
У простого дуполиза ( нью- бандюковича), всього- то, 4 судимості. Та какаяРазніца?

" Поворознюк: Эти руки очень много воровали, но я никогда не воровал у людей". А у кого?

"Александр Поворознюк: «Для меня Ахметов, Суркис, Коломойский - пример. Стремлюсь быть таким, как они» Теж, прості, чесні пАрні, які крадуть міліарди нелюдських грошей з бюджету країни.
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27.09.2022 11:28 Відповісти
дві баби-підараса
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27.09.2022 14:54 Відповісти
может скинемся им на машины?
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27.09.2022 09:22 Відповісти
А наші податки (тобто бюджетні гроші НАШІ) то ще не скинулись? Треба скинутись на те, щоб ту гниль всю постріляли.
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27.09.2022 09:38 Відповісти
Ми скидаємось на лікування бійців, на озброєння, на допомогу людям. А ці ср@ні зелені "патріоти" на свої ср@ки. Це і є нульова толерантність до корупції від слуг урода. А він цього не бачить. Великий мовчун.
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27.09.2022 09:51 Відповісти
це прикрути?? уж я вам зимою прикручу..
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27.09.2022 09:55 Відповісти
,,Зробімо всіх разом!,, ( Янелох бо Потерпілий ) ,,ну хоч поржом,, ( безмозкі 73% ) - от і наслідки. Чого не сміємось?
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27.09.2022 10:41 Відповісти
Це тіпа Нафтогаз на межі банкрутства?
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27.09.2022 09:24 Відповісти
Так, обьявляеш про банкрутство, гроші виводилися в афшори стара схема як світ на поссоветскому просторі, до влади вони прийшли не доя того в 2019 щоб борщ був по ціні нижчий
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27.09.2022 09:31 Відповісти
это тот нафтогаз, что требует долги с населения в военное время ? ни копейки тварям не платить, пусть авто своими задолженности оплачивают
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27.09.2022 10:05 Відповісти
Свая жопа всєгда свая жопа-ана радная і любімая...
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27.09.2022 09:24 Відповісти
Зате
1. Вже місяць холодної погоди, а військові не мають теплої форми.
2. Почали збирати кошти з людей на новостворені підрозділи.
Звісно люди здадуть, але ж яка **** тринькає наші кошти на автівки ? Хто дозволив ?
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27.09.2022 09:25 Відповісти
Хто дозволив? Спробую вгадати... Порошенко?
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27.09.2022 09:58 Відповісти
А то хто ж.. Також на нього одразу подумала. Вальцман. Барига. Найвпливовіший єврей у світі
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27.09.2022 10:11 Відповісти
Найвпливовіший барига світу
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27.09.2022 11:06 Відповісти
А вони й не збирались дозволу питати. Їх "нарот ізбрал" - от і весь дозвіл.
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27.09.2022 10:17 Відповісти
Допались свині до корита.
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27.09.2022 10:30 Відповісти
Ретельні перевірки провести по кожному. Розбазарювання державних коштів під час війни - злочин та загроза Національній безпеці.
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27.09.2022 09:26 Відповісти
щас.... - знаєте з якого місця риба гніє?
так оно недоторкане.
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27.09.2022 09:36 Відповісти
Треба відокремити цю недоторкану гнилу частину від України.
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27.09.2022 11:45 Відповісти
Зелень мародерить аж гай гуде.
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27.09.2022 09:26 Відповісти
Где-то детей отвозили в школу на гос. машине - и чиновник вынужден извиняться и идти в отставку. Здесь же - хоть в глаза ссы. Хоть война, хоть что - воровать не прекратим!
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27.09.2022 09:27 Відповісти
володарі цих автівок, точно не мерзнуть по ночах...
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27.09.2022 09:27 Відповісти
жлобство жлобов неизлечимо
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27.09.2022 09:28 Відповісти
ЗЕлена сволота втратила страх, вважають зійде все з рук
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27.09.2022 09:30 Відповісти
Давайте може ще похвалимо пацанів, що зекономили?
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27.09.2022 10:10 Відповісти
Ага-ага, курам на смех. Сдали тех, кто закрысил заплатить за отвод взгляда в сторону. Надеюсь, что весь трафик беспошлинного воза авто был заснят за все это время. Там совсем-совсем иные автомобили ехали. Но их никто и не вскроет. Поручишь любому силовику вскрыть эту схему - тот всегда возьмет взятку и тут же закроет его, что ничего не нашел. Вот если не дадут взятку, то тогда уже да, конфискует авто или наложит пошлину хотя бы ради денег в бюджет. Все это бесполезно, пока суды не назначают реально жесткие наказания для представителей власти, совершающих преступления. Пока хотя бы нету автоматических 5 лет заключения, приплюсовывающихся дополнительно к тому сроку, который дадут после суда. Сразу 5 лет и сверху за взятку, кражу или даже оскорбление, так как представитель власти обязан соблюдать закон намного строже, чем обычный гражданин, за это ему и платят из бюджета.
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27.09.2022 09:33 Відповісти
Після війни, проблема фінансової нерівності досягне небувалий масштабів.
З'явиться каста видатних і заслужених, у яких буде все, і тих хто донатив, допомагав чим міг або зі зброєю в руках захищав країну, у яких залишаться розбиті хати та гордість за Україну.
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27.09.2022 09:34 Відповісти
Вони вже є. Орденоносці з 95 кварталу.
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27.09.2022 10:00 Відповісти
боневтіки - каста
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27.09.2022 11:26 Відповісти
Прошу президента прокоментувата необхідність цих авто для захисту країни під час війни !!!
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27.09.2022 09:35 Відповісти
не ездить же им на велосипедах. это прерогатива самого зеленского.
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27.09.2022 09:50 Відповісти
А в отвєт тішина... Не на часі.
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27.09.2022 10:02 Відповісти
при виде этого списка сразу напрашивается вывод о том, что украине еще очень и очень далеко до казахстана по масштабам коррупции
а с приближением к ес ситуация будет улучшаться, а в тоталитарных странах снг - наоборот ухудшаться
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27.09.2022 09:37 Відповісти
в Казахстані - нема ВІЙНИ!!!!
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27.09.2022 09:52 Відповісти
Мародери і жлоби. Зараз на часі.
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27.09.2022 09:41 Відповісти
автівки на шиї, та в море... служити загороджувальними буями...
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27.09.2022 09:42 Відповісти
ахахахаха, ну шо - валантьоры, кому там скидатись на дрони, пікапи *************??????????

фулі хотіти, в краіні де судити ПЕРШИМИ треба самих суддів, затримувати самих мусорів, а справи заводити на прокурорских - ЗАЗЕРКАЛЛЯ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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27.09.2022 09:42 Відповісти
А чому ти вийобуєшся над волонтерами? Ти скинулося хоч копійкою, правдолюб?
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27.09.2022 09:58 Відповісти
бо особисто бачив фотки з укр. магазинів з товарами, які ми збирали в Польші!!!!!!!!!! 😡😡😡😡
а сфуялі ти вирішило, шо я маю тобі доповідати, шо і де я скидався???? ти хто таке????
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27.09.2022 10:11 Відповісти
Воно вже давно проявило ЗЕлупленим лайном
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27.09.2022 10:38 Відповісти
А що ти хотів побачити в країні в котрій 73% населення дауни.
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27.09.2022 10:51 Відповісти
Чтоб ви вже сдохли паскуди,в краiниi стало б чистiше,народ останнi гроши вiдаэ волонтерам.
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27.09.2022 09:44 Відповісти
Вони ЦЕ роблять, бо знають, що їм за ЦЕ нічого НЕ БУДЕ.
Одного протягніть на мотузку за ноги (чи шию) за тим авто - всі ці авто підуть на фронт.
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27.09.2022 09:57 Відповісти
ну и какой смысл идти на войну, отдавать свою жизнь и здоровье, что бы эти товарищи после победы крали еще больше называя себя героями? Думаете с них кто-то спросит? Кто? Да хер там. Зеля открывай границы, ну его нах
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27.09.2022 09:57 Відповісти
зробимо їх ще раз...есчо раз, есчо много много много много раз...
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27.09.2022 10:05 Відповісти
Щось з цим треба робити,не можна так дальше жити,люди останні копійки на армію дають а це кодло жирує.
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27.09.2022 10:07 Відповісти
ничего ты с этим не сделаешь. Как говорил классик: "Искусство вечно - мафия бессмертна"
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27.09.2022 10:13 Відповісти
сюр, з такою безбашеною корупцією війна буде вічна
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27.09.2022 10:30 Відповісти
А ми скидаємось на корчі для хлопців на фронті
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27.09.2022 10:31 Відповісти
Для них війна десь далеко. Вони як жили, так і жувуть, їздять на відпочинок, коханок возять по європах... ніхто не пішов з зеленої отари країну захищати, ніхто не займається волонтерством. Щемливі відостики і все...
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27.09.2022 10:41 Відповісти
Я так розумію епоха зубожіння минула?
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27.09.2022 10:53 Відповісти
Хрюкать про «патриотизм», про то, что «Украина после войны станет совсем другой» - это одно, а обогащаться, грабить бюджет - то другое. Другое ближе нашим чиновникам и «слугам народа»
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27.09.2022 10:57 Відповісти
Воїни захищають Україну і своїх рідних від окупантів, а зелені вважають, що насправді їх і їхній добробут, тому і продовжують жити і безтурботно красти. Але якщо щось раптом піде не так, то вся шобла з Зелею тихенько звалить в ЄС ліс.
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27.09.2022 11:14 Відповісти
.. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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27.09.2022 11:36 Відповісти
Скотиняки зелені, маленькі діти заробляють чим можуть і віддають усе до останьої копійчини, а ці нелюди жирують під час війни. Цікаво, кого-небудь притягнуть до відповідальності за марнотратство державних коштів під час військового часу. Агов, Генпрокуратура, СБУ, НАБУ, САП та інші бюджетні "правоохоронці", де ви?
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27.09.2022 11:37 Відповісти
За цієї мосійчуки чи як її там скільки наших людей постраждало а їй медальку за це
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27.09.2022 11:43 Відповісти
Ребята по крупинкам на пикапы собирают, а эти гандоны...просто слов нет...
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27.09.2022 11:52 Відповісти
73% виборців зробили всю цю зелену гниль, які під час війни грабують Україну, у тому числі і ЗСУ.
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27.09.2022 12:29 Відповісти
Це пе@дець якийсь, після перемоги потрібно 100% чинуш гнати, вони при любій владі таке робить будуть, а головне це міняти систему у владі, судах і т.д. без цього перший пункт не мае змісту
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27.09.2022 12:39 Відповісти
 
 