Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300. ФОТО

Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

За його словами, ворог майже щодня атакує місто.

"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - додає він.





Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Запоріжжя.

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