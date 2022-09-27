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Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

За його словами, ворог майже щодня атакує місто.

"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - додає він.

Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300 01
Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300 02

Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Запоріжжя. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
В Запоріжжі як ніде потрібно міняти відношення до оборони. Вони то якісь зелені коридори на свята робили,то гуманітарна допомога розкрадена, а до сьогодні утюжать сутками і тільки фіксація, а не відповідь. Це зона війни ,а не офіс чиновників
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27.09.2022 09:51
+20
Чуєш, марковкін, а де ж кримінальні провадження проти Пороха? Чому ж це його не покарали за такі його про@оби? Ти краще подякуй, марковкін, Пороху за те, що не допустив у 14-му того, що відбувається тепер, і не важливо, якими способами. Кажеш, сам порох ніфіга не робив - а хто ж створив ЗСУ, які тепер тримають Україну? Може, зєля? Хто тебе, юдо, прикриває у Києві - ППО Київа - заслуга Пороха. Щодо медведчука - бачиш, як тепер він знадобився? Як ви, зебільчики, не репетуйте, але заслуга Пороха у теперішніх наших перемогах - пряма. Згадай ще про генералів, яких зелень запхнула у СІЗО, а тепер вони рятують Україну. Ви - жалюгідні.
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27.09.2022 10:07
+19
Дякуйте зільоним асвабадітєлям , які заглядали в глаза путіну!!!
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27.09.2022 09:42
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Коли вже навчаються збивати ці *******. А то тільки і пишуть, що неможливо. У нас за вчора дві установки увалили, так орки прислали нам Торнадо-С, два рази за ніч.
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Й коли вже почне Україна стріляти у відповідь по ТЕЦ, Електро станціях , водостанціях рашистов?!
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27.09.2022 09:59 Відповісти
Коли почнемо стріляти по тим цілям, що ви кажете, то перестанемо отримувати військову допомогу від США та Європи.
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27.09.2022 10:41 Відповісти
Це військовий злочин, ми не маємо опускатись до їхнього варварського рівня. Україна бореться за цінності, а не за колір прапорця.
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27.09.2022 11:49 Відповісти
Це Війна!
Й треба попередити що у відповідь буде удар ІДЕНТИЧНИЙ !!!
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27.09.2022 16:35 Відповісти
Україна дотримується міжнародних гуманітарних конвенцій та не воює з мирним населенням, тож іди до чорта, бот.
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27.09.2022 17:05 Відповісти
Scorchua бидло у спам.
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27.09.2022 17:44 Відповісти
Лол чувак, що закликає до геноциду буде мені щось про бидло чи спам втирати. Їжай запоребрик, там таких як ти 80%, про "мір в радіоактівний пєпєл" будеш лайкати.
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28.09.2022 10:35 Відповісти
Scorchua По-перше почитай що таке Геноцид щоб дурню не писати.
По-друге покаже де я закликав до нього?
Поради, балаболка, будеш своїй дружині давати куди їхати й що робити.
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28.09.2022 16:12 Відповісти
Толерасти програли й завжди будуть програвати.
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27.09.2022 16:36 Відповісти
От мені цікаво, де ті всі Байрактари і хімарси, що зелень озвучує? З Запоріжжя хочуть зробити другий Маріуполь???
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Дякуйте зільоним асвабадітєлям , які заглядали в глаза путіну!!!
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27.09.2022 09:42 Відповісти
Чуєш, марковкін, а де ж кримінальні провадження проти Пороха? Чому ж це його не покарали за такі його про@оби? Ти краще подякуй, марковкін, Пороху за те, що не допустив у 14-му того, що відбувається тепер, і не важливо, якими способами. Кажеш, сам порох ніфіга не робив - а хто ж створив ЗСУ, які тепер тримають Україну? Може, зєля? Хто тебе, юдо, прикриває у Києві - ППО Київа - заслуга Пороха. Щодо медведчука - бачиш, як тепер він знадобився? Як ви, зебільчики, не репетуйте, але заслуга Пороха у теперішніх наших перемогах - пряма. Згадай ще про генералів, яких зелень запхнула у СІЗО, а тепер вони рятують Україну. Ви - жалюгідні.
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27.09.2022 10:07 Відповісти
Вони ще й потворні
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27.09.2022 10:18 Відповісти
А яка була альтернатива "мінську" у 14-му? Януковичові ЗСУ, де було всього 5 тисяч боєздатних бійців? Я розумію, що ти чекав і зараз чекаєш руского міра. але, на щастя, Порох зробив тоді все так, як треба, і такі, як ти, зараз тільки смердючі гази випускають, сидячи в глибокому тилу. Історія вже поставила на місце кожного, хто що зробив для держави.
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27.09.2022 11:20 Відповісти
Нема в України не байрактарів не Хімерсів. Іди вата сідай на бутилку в параші як ти любиш пропись - а може дивись тебе ще й мобілізують-поїдеш до нас на фарш
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27.09.2022 09:45 Відповісти
Що ти мелеш?
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27.09.2022 10:47 Відповісти
Мене читають 0, я читаю 0. Іди геть!!!
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27.09.2022 16:58 Відповісти
А що зробила ти для ЗСУ? Чи вам все винна держава, Зеленський, ЗСУ, Америка Европа... Усі.. тільки не вм та не Путін.
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27.09.2022 10:23 Відповісти
Це Ви мені? До вашого відома, я з 2014 волонтерю! Моїх двоє на війні, то ж не напружуйтесь мені хамити!
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27.09.2022 10:45 Відповісти
Ліл. Може вам ще детально показати тактику застосування Байрактарів та Хімарсів? Штірліц ще не був так близько до пройобу.
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27.09.2022 10:40 Відповісти
Що ти мелеш? Я з 2014 волонтерю. Який штірліц?
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27.09.2022 10:51 Відповісти
Та я живу тут в 30 км від Єнергодару, через Дніпро, а в Запоріжжі мої діти та рідня. Я маю бути спокійна? Не получається😢
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27.09.2022 13:00 Відповісти
Я теж тут живу, і що? Я знаю що робиться і у Нікополі. Важко, але важкого озброєння нам майже ніде не вистачає.

Байрактари свою справу виконують, та як і інша зброя згодом закінчується та поступово знищується ворогом (ми ж не в світі арестовича живемо). Снарядів до Хімарсів замало, та ще й дальність усього 70 км. Байрактарів в нас теж було декілька десятків усього за усю війну.

Протиракетної оборони в нас ніде нема (можливо, лише у Києві). Від крилатих ракет страдають усі міста. Важкого озброєння у нас десь разів у десять менше ніж у русні.

Зараз волати тут не до зелені треба, а до Західної спільноти, щоб вони штовхали свої уряди, щоб ті давали нам багато, багато і ще більше важкого озброєння - і РСЗО, і танки, і авіацію, і ППО, і ПРО.

Можу порадувати слухати на ютубі стріми "Фронтової поплави", там розповідає Тарас Чмут (співорганізатор "Повернись Живим"), він теж військовий аналітик, але притомний (на відміну від усіляких арестовічей) і детально розповідає деякі деталі, які можна говорити зараз про війну (щоб не давати русні корисної інформації).
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27.09.2022 23:26 Відповісти
Я не зрадофілю, а волаю про захист!
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27.09.2022 13:06 Відповісти
Якщо знаєте англійську, пишіть у твітерах, фейсбуках, звертайтесь до західної спільноти про домогу про звірства русні, про руйнування міст, бажано ще і з прикладами. Більше будуть обурюватися західни спільноти - будуть більш тиснути на свох уряди, які під тиском спільноти будуть надавати нам більше озброєння (особливо важкого). Так і працюють західні демократії.

Але і тут є нюанси. На важке озброєння теж потрібне навчання (на літаки щонайменш півроку, на танки декілька тижнів, на ППО та ПРО теж, там складні системи), та й перед тим як отримати наступний клас озброєння, Захід може надавати цю складну зброю у невеличких кількостях, щоб переконатися, що наші воїни гарно опановують цю зброю. Тому усе це не так швидко відбувається.

А про уряд німців з їхніми нескінченими перевзуваннями це довга історія, якісь вони сцикуни або вже куплені руснею. Але можна звертатися і до німецької спільноти, вона у більшости своєі теж за Україну.

Найкращі зараз союзники для нас, та найбільщі постачальники зброї - це США, Британія, Польща. Ще дають непогано страни Балтії, Норвегія (може ще когось забув).
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27.09.2022 23:40 Відповісти
запорізьке СБУ спить?.. чи чекає на своїх - "наших мальчиков"(с.ка-Штепа)?
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27.09.2022 09:45 Відповісти
Так вони вагонними нормами гуманітаркой займаються
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27.09.2022 10:20 Відповісти
В Запоріжжі як ніде потрібно міняти відношення до оборони. Вони то якісь зелені коридори на свята робили,то гуманітарна допомога розкрадена, а до сьогодні утюжать сутками і тільки фіксація, а не відповідь. Це зона війни ,а не офіс чиновників
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27.09.2022 09:51 Відповісти
Де наша активізація військової промисловості? Де наші крилаті ракети Нептун? Де удари ними по пару десятків на день по казармах, складах, заводах, нафтобазах, вузах та вишах терористичного утворення російська федерація?
Де наші дрони камікадзе із бойовою частиною від пару сотень кг до пару тон? Де наші тисячі ударів ними на день по інфраструктурі рф? І не треба зараз розказувати що це довго виготовляти чи дорого. Вони копійки коштують, та доступні для конвеєрного виготовлення. Ними можна було би росію заспамити і ніяке ппо б не спасло її.
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Нептуни взагалі-то ПКР, а не тактична ракета.
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27.09.2022 12:08 Відповісти
Це саме крилата ракета. Якою ідеально стріляти по статичним цілям. Те що ми їх назвали ПКР і умудрились ними потопити флагман флоту то це дурість і везіння.

Треба ставити Нептун на конвеєр вносити мінімальні зміни (викинути нахер ГСН). І можна буде в рф розбомбити будь-який склад, нафтобазу, казарму, завод чи навіть адмінбудівлю.
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27.09.2022 12:14 Відповісти
 
 