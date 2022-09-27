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Удар по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: окупанти поцілили десятьма ракетами С300. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог знову поцілив десятьма ракетами С300 в об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.
За його словами, ворог майже щодня атакує місто.
"Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного", - додає він.
Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли Запоріжжя.
Топ коментарі
+23 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар27.09.2022 09:51
+20 Олексій Симчук
показати весь коментар27.09.2022 10:07
+19 Oleh Stavynoha
показати весь коментар27.09.2022 09:42
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Будь ласка, зачекайте...
Й треба попередити що у відповідь буде удар ІДЕНТИЧНИЙ !!!
По-друге покаже де я закликав до нього?
Поради, балаболка, будеш своїй дружині давати куди їхати й що робити.
Байрактари свою справу виконують, та як і інша зброя згодом закінчується та поступово знищується ворогом (ми ж не в світі арестовича живемо). Снарядів до Хімарсів замало, та ще й дальність усього 70 км. Байрактарів в нас теж було декілька десятків усього за усю війну.
Протиракетної оборони в нас ніде нема (можливо, лише у Києві). Від крилатих ракет страдають усі міста. Важкого озброєння у нас десь разів у десять менше ніж у русні.
Зараз волати тут не до зелені треба, а до Західної спільноти, щоб вони штовхали свої уряди, щоб ті давали нам багато, багато і ще більше важкого озброєння - і РСЗО, і танки, і авіацію, і ППО, і ПРО.
Можу порадувати слухати на ютубі стріми "Фронтової поплави", там розповідає Тарас Чмут (співорганізатор "Повернись Живим"), він теж військовий аналітик, але притомний (на відміну від усіляких арестовічей) і детально розповідає деякі деталі, які можна говорити зараз про війну (щоб не давати русні корисної інформації).
Але і тут є нюанси. На важке озброєння теж потрібне навчання (на літаки щонайменш півроку, на танки декілька тижнів, на ППО та ПРО теж, там складні системи), та й перед тим як отримати наступний клас озброєння, Захід може надавати цю складну зброю у невеличких кількостях, щоб переконатися, що наші воїни гарно опановують цю зброю. Тому усе це не так швидко відбувається.
А про уряд німців з їхніми нескінченими перевзуваннями це довга історія, якісь вони сцикуни або вже куплені руснею. Але можна звертатися і до німецької спільноти, вона у більшости своєі теж за Україну.
Найкращі зараз союзники для нас, та найбільщі постачальники зброї - це США, Британія, Польща. Ще дають непогано страни Балтії, Норвегія (може ще когось забув).
Де наші дрони камікадзе із бойовою частиною від пару сотень кг до пару тон? Де наші тисячі ударів ними на день по інфраструктурі рф? І не треба зараз розказувати що це довго виготовляти чи дорого. Вони копійки коштують, та доступні для конвеєрного виготовлення. Ними можна було би росію заспамити і ніяке ппо б не спасло її.
Треба ставити Нептун на конвеєр вносити мінімальні зміни (викинути нахер ГСН). І можна буде в рф розбомбити будь-який склад, нафтобазу, казарму, завод чи навіть адмінбудівлю.