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У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави "Мертвые души". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
З фасаду московського театру Романа Віктюка, в якому розмістили тимчасовий призовний пункт, зняли банер вистави "Мертві душі"
Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.
Подруга одного із призовників розповіла, що банер привернув увагу мобілізованих та їхніх родичів і всі почали його фотографувати.
"Сьогодні до Театру Романа Віктюка на вулиці Строминка було відправлено призовників з військкомату для подальшого відправлення до Наро-Фомінська. Ось із такою афішею на стіні театру ми проводжали наших хлопців. Усі почали це фотографувати", - сказала вона.
Крім Театру Віктюка, тимчасові пункти мобілізації у столиці відкрили у Музеї Москви, Музеї Героїв Росії та Радянського Союзу.
Топ коментарі
+39 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар27.09.2022 10:27
+20 Підлога Маккартні
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+13 Ksenia VB
показати весь коментар27.09.2022 10:35
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"Природа - древний храм, где строй живых колонн
Обрывки смутных фраз роняет временами.
Мы входим в этот храм в смятеньи, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон."(С)
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
народжуються мертвим мясом
мертвые души превратятся в мертвые туши.
Как *****, срущее в чемодан, обещало репоедам, так и будет. Прямо в *****вский рай.