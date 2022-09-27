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Віктюк (7) Росія (47115) театр (125) мобілізація (1437)

У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави "Мертвые души". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

З фасаду московського театру Романа Віктюка, в якому розмістили тимчасовий призовний пункт, зняли банер вистави "Мертві душі"

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Подруга одного із призовників розповіла, що банер привернув увагу мобілізованих та їхніх родичів і всі почали його фотографувати.

"Сьогодні до Театру Романа Віктюка на вулиці Строминка було відправлено призовників з військкомату для подальшого відправлення до Наро-Фомінська. Ось із такою афішею на стіні театру ми проводжали наших хлопців. Усі почали це фотографувати", - сказала вона.

Крім Театру Віктюка, тимчасові пункти мобілізації у столиці відкрили у Музеї Москви, Музеї Героїв Росії та Радянського Союзу.

У московському театрі Віктюка відкрили призовний пункт: на фасаді був банер вистави Мертвые души 01

Також читайте: Кремль перекладає провину за неспроможність дотримуватись критеріїв мобілізації на місцеву владу, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
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27.09.2022 10:27
+20
Троялт росийских ванек уже все кому не лень
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27.09.2022 10:28
+13
коцапи взагалі бездушні істоти
народжуються мертвим мясом
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27.09.2022 10:35
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Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
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27.09.2022 10:27 Відповісти
які душі? у "населения" *********(у більшості) душа відсутня!
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27.09.2022 12:37 Відповісти
Таки да...
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27.09.2022 10:27 Відповісти
Троялт росийских ванек уже все кому не лень
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27.09.2022 10:28 Відповісти
им сразу говорят : вы здохните
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27.09.2022 11:40 Відповісти
их души умерли уже давно. если они вообще у них были. простая констатация этот банер
"Природа - древний храм, где строй живых колонн
Обрывки смутных фраз роняет временами.
Мы входим в этот храм в смятеньи, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон."(С)
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27.09.2022 10:28 Відповісти
Від того, що вони зняли банер, нічого не зміниться.
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27.09.2022 10:29 Відповісти
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 10:30 Відповісти
Мацковскі мертві душі, скоро прибудуть назад ц целофанових мішках. Або повідомлення - безвісті пропавший. Мацква буде гудіти.
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27.09.2022 10:33 Відповісти
коцапи взагалі бездушні істоти
народжуються мертвим мясом
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27.09.2022 10:35 Відповісти
Краще і не зробиш. Судьба.
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27.09.2022 10:35 Відповісти
Давай вже на Червоній площі - найпонтовішому цвинтарі.
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27.09.2022 10:36 Відповісти
Банер зняли а суть залишиться.
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27.09.2022 10:38 Відповісти
Пан Віктюк би люто аплодував...
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27.09.2022 10:41 Відповісти
ШЕДЕВР! ОСЬ І ВСЕ!
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27.09.2022 10:48 Відповісти
Обмовка по Фрейду
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27.09.2022 10:50 Відповісти
а де ж іх чічіков? в кремле?
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27.09.2022 10:52 Відповісти
Туловищ у орков уже нет в момент вручения повестки, а как оказалось души нет тоже. Как же ушлепки попадут теперь в обещанный карликом рай ?
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27.09.2022 10:53 Відповісти
У них свой рай - ссср.
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27.09.2022 13:43 Відповісти
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27.09.2022 10:55 Відповісти
Яка прєлєсть!🤣
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27.09.2022 10:56 Відповісти
символично.
мертвые души превратятся в мертвые туши.
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27.09.2022 10:58 Відповісти
А у Херсонському театрі на них вже чекає "Ад Данте"...
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27.09.2022 10:58 Відповісти
Красномовно! і дуже перспективно!
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27.09.2022 11:14 Відповісти
Ребята, а чего мы так смеемся? Что смешного в том, что совсем скоро сюда попрут новые десятки, а то и сотни тысяч орков? И не надо про советские каски и мосинки. Снаряги, оружия и патронов у них хватит. Хз, тут не ржать надо, а готовиться как-то. А у нас зимнюю форму еще не завезли.
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27.09.2022 11:16 Відповісти
А откуда знаешь, что не готовятся? Готовятся встречать "мёртвые души"
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27.09.2022 12:32 Відповісти
А Віктюк же з Галичени. От така образа.
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27.09.2022 11:22 Відповісти
Капец... Давно так не смеялся.
Как *****, срущее в чемодан, обещало репоедам, так и будет. Прямо в *****вский рай.
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27.09.2022 11:25 Відповісти
Гоголь что-то подозревал!
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27.09.2022 11:54 Відповісти
В мавзолее ещё не открыли мобпункт? Рядом с "дедушкой лениным"
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27.09.2022 12:30 Відповісти
зарезаервовано ,для ху.ла!
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27.09.2022 12:39 Відповісти
Зверніть увагу на тіло зображене на плакаті. Це алгоритм дій при попаданні на територію України.
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27.09.2022 12:59 Відповісти
Все вірно. Показує тризуб!
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27.09.2022 13:46 Відповісти
Символічно.
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27.09.2022 13:45 Відповісти
 
 