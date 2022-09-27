Зранку Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, - ОВА. ФОТО

Найбільш активно цієї ночі ворог стріляв на ділянках фронту у Бахмутському та Покровському районах Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Бахмутському районі під обстріли потрапили Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади.

У Бахмутській громаді постраждали Бахмут і Хромове - 2 людини загинуло, 4 отримали поранення. Пошкоджено 2 приватних і 2 багатоквартирних будинки. Ввечері під обстріл потрапив Торецьк - без постраждалих, однак у місті частково перебито електропостачання. У Світлодарській громаді всю ніч тривали обстріли Одрадівки та станції Майорськ - без жертв.

У Покровському районі гучно в Мар’їнській та Авдіївській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки у Красногорівці та адмінбудівлю у Максимільянівці - на щастя, без постраждалих. В Авдіївці ніч минула спокійно, але на ранок - масований артобстріл. Наслідки ще встановлюємо.

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"Усі російські злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!" - резюмує очільник регіону.









