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Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Громадяни РФ влаштували на кордоні з Грузією величезні черги. Тисячі машин стоять одна за одною й майже не рухаються. Чекати доводиться по кілька діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Грузія - найпопулярніший напрямок для виїзду росіян.

За офіційними даними російської митниці, в черзі стоять 2,5 тис. автомобілів. Місцева влада приводить вищі оцінки - понад 3,5 тис. машин. На деяких дільницях автомобілі стоять у вісім рядів. При цьому в черзі нема змоги купити воду, їжу чи зарядити телефони.

Митницю з обох боків перевели на посилений режим роботи. Кордон дозволили переходити пішки - і через це утворилася ще одна черга. Невдовзі з’явилося роз’яснення, що для переходу кордону все ж потрібен транспорт - велосипед або самокат.

Читайте: Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ

Частина росіян, втомившись сидіти в автомобілях, купують велосипеди та перетинають на них пункт пропуску.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише, що черги на кордонах з Грузією - ознака того, що кремлівська пропаганда вже не працює так, як хотілося б Путіну.

"Тепер у кожного дурня, якого Путін жене на чужу для росіян війну, буде якийсь знайомий, який вчасно втік. І, сидячи під обстрілом десь під Лиманом, кожен мобілізований думатиме: "От же ж я дурень, міг же відкосити від цього всього", і шукатиме спосіб зробити собі довідку чи звільнення та теж втекти з війни", - пише Бутусов.

Також читайте: ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії

В Грузії тим часом лунають заклики закрити кордон для громадян РФ. Депутат "Єдиного національного руху" Нона Мамулашвілі заявила, що влада нібито збирається не пускати до країни росіян, які за віком можуть підпасти під мобілізацію. До цього уряд Грузії неодноразово заявляв, що не планує такі заборони.

Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 01
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 02
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 03
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 04
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 05
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 06
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 07
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 08
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 09
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 10
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 11
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 12
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 13
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 14
Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії 15

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+80
Як мені сказала вчора донька, каже, тато кацапія це єдина країна в світі де люди тікають не від того, що напали на їхню країну, а від того що вони напали
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27.09.2022 10:59
+62
Щось швидко грузини забули 2008-й. Чи це інша Грузія?
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27.09.2022 10:59
+54
Кабздець Грузії...
через тиждень зʼїдять все хачапурі і обвалять ринок житла...
через два тижні зʼїдять всі лаваші, обісруть всі вулиці і обвалять ринок праці...
через три тижні почнуть сумувати за "раднимі бєрьозкамі" і проведуть референдум за приєднання Грузії до Осетії і Абхазії...
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27.09.2022 11:01
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А куда очередь? Да пох*й, я политикой не интересуюсь!
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27.09.2022 12:09 Відповісти
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27.09.2022 12:11 Відповісти
Сейчас начнется "притеснение узкого языка", "узкий язык" в школах, второй государственный - ВЕДЬ ВЫ НАС ВПУСТИЛИ, А МЫ НИЧИГО НЕ ПАНИМАЕМ!
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27.09.2022 12:21 Відповісти
Три года назад, на конференции по квантовой информатике в немецком городе Зиген, я познакомился с молодой грузинкой. Узнав, что она - грузинка, я сказал "хутин - пуйло", и дальше мы говорили с ней по-английски.

"Очень достаёт говорить с русскими," - рассказывала она. "Узнав, что я из Грузии, они сразу начинают: 'А-а-а, систрьонка, чоты ламаисси, гавари паруске!' А же русский никогда не учила - особенно после того, что россия сделала с моей страной. И ведь это - профессора!"
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27.09.2022 12:38 Відповісти
Грузини, у вас коротка пам'ять. забули 2008? забули чи забИли на своїх загиблих? навіщо ви пускаєте це жлобйо? вони осядуть і почнуть качати свої права у вашій країні! дивіться, бо так і до референдума дойде
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27.09.2022 12:35 Відповісти
Месяц , назад , звонил соседу в Украину , у него родственники в москве . Спрашиваю , ну как почувствовали войну в Украине , он такой да все у них нормально , работают ничего не изменилось . Звоню , сейчас , спрашиваю , ну как ? Он мне , Яша не ******** и повесил трубку ....... Ну шо тут скажешь
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27.09.2022 12:36 Відповісти
Страх пророссийского правительства Грузии перед Путлером оказался больше страха потерять страну уже окончательно, потому что нет никакой гарантии, что теперь, когда тысячи граждан РФ оказались в Грузии, Путлер не придет сюда "защитить" их "попранные" права...
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27.09.2022 12:50 Відповісти
Подскажите, а Грузия это уже исконные русские земли или еще нет?
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27.09.2022 12:55 Відповісти
ще з 2008р
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27.09.2022 13:17 Відповісти
Наші прикордонники пишаються, що в Карпатах якихось трьох дезертирів раз на тиждень ловлять. Ось де справжній масштаб! Росія велика (жодний кондом з нею не зрівняти) держава: одних дезертирів мільйон!
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27.09.2022 13:21 Відповісти
Ну и хрен с грузинами - сами сделали свой выбор, как в прочем и украинцы в 19.
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27.09.2022 13:23 Відповісти
Есть ли у кого еще такая огромная территория как у них? Нет, бегут по миру, как неприкаянные. За те деньги, что дают им их природные богатства уже бы такое благополучие себе создали. Нет, лезут к соседям, что ближним, что дальним.
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27.09.2022 13:27 Відповісти
Грузины, радостно радуйтесь, к вам едет русский мир. Будете счастливыми, как те люди, что живут на 20% оккупированной кацапами територии.
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27.09.2022 13:56 Відповісти
Обращаюсь к грузинам ，вы посмотрите что творится !!!! Что ваши власти вытворяют !!! Русские стояли под Тбилиси с танками в 2008 ，вы что ЗАБЫЛИ ? и к вам приезжали украинский президент и президент Польши прямо в Тбилиси поддержать Грузию и Грузинский народ ! Как вы можете пускать русских к себе в дом?
Боже такая красивая страна Грузия и такие конченные грузинские власти .
Русские не хотят воевать - пусть собирают митинги пусть не берут повестки ，тюрьм на всех не хватит !!!
А если уже принимаете этих чмобиков которым пол года войны все нормально было - пусть пишут росписку что не поддерживают Путина осуждают войну в Украине и в Грузии ，ввдедите налог на их счета пусть плотят в фонд Украинских беженцев хотя бы 20 % с общей суммы на картах или ввозимой налички .
Жесть и треш нету слов !!!
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27.09.2022 15:17 Відповісти
ГРУЗІЯ НАЩО ВИ ЗОМБІ ДО СЕБЕ ПУСКАЄТЕ
Може статися окупація зсередини - агенти руцкого міру вже в Грузії.
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27.09.2022 15:57 Відповісти
А уявіть які запахи на усіх кордонах !!! Багато там біотуалетів ? Отож...
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27.09.2022 18:45 Відповісти
Дурные эти грузины, что пропускают в свою страну, этих нелюдей. Для этого сброда должны, быть закрыты все пути дороги в любые страны.
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27.09.2022 23:33 Відповісти
І що там говорили про прийняття Грузії кудись і колись? Капзда тепер, нахер вони потрібні будуть з такою кількістю орків
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28.09.2022 06:07 Відповісти
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