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Глава МЗС Франції Колонна прибула з візитом до Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.
"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - йдеться в повідомленні.
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Rhodesian
показати весь коментар27.09.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 4
Colt
показати весь коментар27.09.2022 12:38 Відповісти Мені подобається 0
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