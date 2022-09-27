Глава МЗС Франції Колонна прибула з візитом до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна