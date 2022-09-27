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Глава МЗС Франції Колонна прибула з візитом до Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - йдеться в повідомленні. 

Глава МЗС Франції Колонна прибула з візитом до Києва 01

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Автор: Марина Макєєва
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Кто из них колона? О_о Судя по фотке, - колона слева
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27.09.2022 11:51 Відповісти
Катри́н Колонна́ - ударение на последнем слоге.
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27.09.2022 12:38 Відповісти
 
 