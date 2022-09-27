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Затримано російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила російського агента на Одещині. Він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, насамперед зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

"Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання. У разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно "афішував" серед оточуючих.

Для виконання ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, здійснюючи їх фотофіксацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Одещину: один дрон знищено, два влучили в об’єкт військової інфраструктури, - ОК "Південь"

Затримано російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ 01
Затримано російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ 02
Затримано російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ 03
Затримано російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ 04
Затримано російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе по Одещині, - СБУ 05

Отримані відомості передавав окупантам через анонімний телеграм-канал, у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з російським куратором.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
У, тут серьезная проблема. Одессу никто не оккупирован, а значит не вскрылись все консервы, которые готовы предать Родину и десятки миллионов своих граждан ради власти, только ради власти и статуса, даже не денег. Надо провести по аналогу с Николаевом комендантские 3 суток и в это время прошерстить все квартиры на простой осмотр помещения и проверку телефонов, компьютеров, книг в библиотеке в конце концов, если книги вообще есть. Потенциальных шпионы, кого купят за далеко не крупные суммы денег, довольно легко обнаружить. Хотя бы на 75% снизить их число, конечно грушника никогда так не вычислись, но от него вреда может быть даже меньше будет, чем от тупой бабки какой-то. Потенциальных шпионов отрезать от связи с внешним миром так или иначе, можно депортировать или подержать в санатории на время войны, может им фильмы там показывать образовательные.
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27.09.2022 11:54
+17
Учора тут прозвучало, що дрони по наведенню літають над Одесою. Правда, закопати цього урода на дорозі Одеса-Рені
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27.09.2022 11:52
+15
показово розстріляти, диверсанта!!!!
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27.09.2022 12:01
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Учора тут прозвучало, що дрони по наведенню літають над Одесою. Правда, закопати цього урода на дорозі Одеса-Рені
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27.09.2022 11:52 Відповісти
і в жопу маячок а куратору точні коорденати. І да оті дві гранати на розтяжку, щоб не рипався та також туди до маячка
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27.09.2022 12:14 Відповісти
В Одесской области, особенно на юге процентов 80 предатели. Особенно гагаузы. Но они, гагаузы, с которыми мне приходится тесно общаться, очень трусливые. И, если расстреляют этого предателя, то хоть вне оккупации вредить не будут. А, если, не дай Бог придут сюда кацапы, то в их списках моя семья будет первая. Вот такие дела.
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Якщо Одеса вистояла до сьогодні, то хочу вірити, що там нормальні люди
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27.09.2022 12:19 Відповісти
Такі потенційні колаборанти, які активно висловлюють свою проросійську позицію, мають просто безслідно зникати вже тепер. От вчора був, а сьогодні немає. Безслідно. І весь сепаратизм вивітриться з ватних голів дуже швидко.
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27.09.2022 12:36 Відповісти
повністю згоден! правда,у потенційних колаборантів з СБУ ДБР МВС Слуги народу кардинально протилежна думка....
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27.09.2022 12:44 Відповісти
Так. Але системно. Приклад бузини нікого не навчив
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28.09.2022 09:14 Відповісти
ці манкурти навіть для обміну негодяться,тепер платники податків будуть їх роками вдягати та годувати,краще їх на місці ліквідовувати...
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27.09.2022 11:52 Відповісти
Целиком-то зачем?
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27.09.2022 11:54 Відповісти
У, тут серьезная проблема. Одессу никто не оккупирован, а значит не вскрылись все консервы, которые готовы предать Родину и десятки миллионов своих граждан ради власти, только ради власти и статуса, даже не денег. Надо провести по аналогу с Николаевом комендантские 3 суток и в это время прошерстить все квартиры на простой осмотр помещения и проверку телефонов, компьютеров, книг в библиотеке в конце концов, если книги вообще есть. Потенциальных шпионы, кого купят за далеко не крупные суммы денег, довольно легко обнаружить. Хотя бы на 75% снизить их число, конечно грушника никогда так не вычислись, но от него вреда может быть даже меньше будет, чем от тупой бабки какой-то. Потенциальных шпионов отрезать от связи с внешним миром так или иначе, можно депортировать или подержать в санатории на время войны, может им фильмы там показывать образовательные.
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27.09.2022 11:54 Відповісти
Труханов на такое не пойдет. Его берлогу первой надо обыскивать. К нам в Одессу нужен Кривонос, вот этот наведет порядки. А на это не пойдет Ермак. О Зеленком не говорю, это просто витрина.
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27.09.2022 12:21 Відповісти
показово розстріляти, диверсанта!!!!
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27.09.2022 12:01 Відповісти
там є танковий блогер-Бладі,який дуже ******** рублі та своїх узьких друзів!беріть цього утирка за жабри
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27.09.2022 12:07 Відповісти
Під час війни проти колоборантів які працюють на ворога має бути смертна кара,ми воююємо чи граємось в демократію ?
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27.09.2022 12:10 Відповісти
пока их не будут стрелять, кремль будет побеждать.
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27.09.2022 12:12 Відповісти
А голову отрубить на месте чтобы другие боялись?
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27.09.2022 12:13 Відповісти
Шоб ти пропало по 13 коліно. До речі є ватний телеграм канал "типичная одесса", там взагалі у вільному доступі місця розташування важливих об'єктів. Вже довго намагаємося його заблокувати, можете приєднатися до цієї місії.
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27.09.2022 12:13 Відповісти
Вкрематорий свинособачьего ****** неглядя..................СБУ РЕСПЕКТ!
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Завдяки якісному фото я його впізнав.
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27.09.2022 12:18 Відповісти
Был знаком в жизни только с двоими ренийцами, коллеги по бывшей работе. Оба откровенные украинофобы. Один жалел что кацапы не сумели создать у них в 14 что то типа дыныры. И не присоединили к великай и магучай расеи. И в тоже время с гордостью сообщал, что оформляет румынский паспорт по закону о потомках бывших граждан Румынии. Что бы уехать в ненавистную гейропу. Короче, гниды. Но оба с украинскими фамилиями.
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27.09.2022 12:29 Відповісти
Влада гарно бореться збільшили контент російською мовою, хароших русских приймають паспорти їм дають, церкву московитську ніяк не закриють, росліт в шкільні підручники пхають, якийсь білий список для артистів з рашки пишуть і про велику рос культуру розповідають Потім маємо зрадників і кіпу своєї вати
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27.09.2022 13:11 Відповісти
ПОКАЗОВО РОЗСТРІЛЯТИ пару сімей колаборантів-зрадників підоросів і усе негайно припинеться з підоросами-корегувальниками та колаборантами в УКРАЇНІ...!!!
Чому пару сімей, тому що, усі їх родичі, батьки,сестри,брати, дядьки, дорослі діти від 12-14 років і уся мила родина, ДОБРЕ ЗНАЮТЬ чим займаються іхні "родствіннічки-підороси-колаборанти-зрадники"...!!!
Уся ця мерзота підоросів кричить ми "чухраінци" і громадяни України по паспорту...!!!
Зазерніть цій мерзоті у СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ і чітко будете знати хто насправді вони по НАЦІОНАЛЬНОСТІ...!!! Ось такими вони і залишаються до самої ЯМИ...!!!
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27.09.2022 15:16 Відповісти
А на палю ідола посадити?
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28.09.2022 12:43 Відповісти
 
 