Школа була повністю замінована: на деокупованих територіях Харківщині вже знешкоджено більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Окупанти мінували житлові будинки та школи. Серед найбільш замінованих населених пунктів Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сапери працюють на безпечній дистанції один від одного – це 50-100 метрів. У залежності від забруднення місцевості на розмінування території спеціаліст витрачає стільки часу, скільки йому необхідно – 100 метрів він може пройти як за 10 хвилин, так і за годину-дві", – йдеться в повідомленні.

Сапери постійно знешкоджують такі вибухонебезпечні предмети, як касетні боєприпаси РСЗВ "Смерч" та "Ураган", артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни. Зараз більш зосереджені на розмінуванні доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків.

"Перед тим, як заїхати в деокупований населений пункт, ми проводимо інженерну розвідку. У Козачій Лопані противником були заміновані цивільні житлові будинки та вулиці, майже під кожною подушкою були знайдені закладені ручні гранати. Протитанкові міни ТМ-62 противник комбінує, замість стандартного підривника з протипіхотними мінами ПМН-2 [протипіхотна фугасна натискної дії], де сила спрацювання 8-25 кілограмів. Під час розмінування Макарівської школи загинув сапер з моєї групи. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик", – пояснює командир групи розмінування нацгвардієць "Тротил".

Міни, нерозірвані снаряди та вибухові пристрої становлять небезпеку для мирних жителів, проте часто цивільні ігнорують попереджувальні знаки та підриваються, оскільки їдуть на свій страх та ризик через заміновану місцевість, ґрунтовими дорогами, лісами та лісосмугами.

Інженери Нацгвардії на звільнених прикордонних територіях працюють спільно з підрозділами ДСНС та Збройних сил. За словами самих саперів, один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.













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