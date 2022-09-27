Із порту "Південний" вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Як зазначається, серед них найбільший кейпсайз (клас вантажних морських суден із вантажопідйомністю понад 150 тис. тонн. - Ред.) MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.
З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.
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