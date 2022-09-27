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Із порту "Південний" вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури. 

Як зазначається, серед них найбільший кейпсайз (клас вантажних морських суден із вантажопідйомністю понад 150 тис. тонн. - Ред.) MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Із порту Південний вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції 01
Із порту Південний вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції 02
Із порту Південний вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції 03
Із порту Південний вийшли ще 9 суден із 345 тис. тонн агропродукції 04

Також читайте: З портів Великої Одеси вийшло ще 4 судна із 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи

Автор: Ірина Дашківська
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коли продукти вивозяться з країни, в якій війна, то особисто у мене не однозначні відчуття, не скажу, що радісні. А от металурний експорт розблокувати не можуть чомусь...
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29.09.2022 10:42 Відповісти
А коли почнете будівельні матеріали везти через порти? Чи ремонтувати все те, що натворила росія це не гуманітарна потреба? Чи людям замерзати серед зими?
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29.09.2022 15:11 Відповісти
Жаль, что пока только агро. Не, я радуюсь, что хоть что-то может работать, но этого сильно недостаточно в условиях, когда экономика банально теряет часть производств, а другие простаивают.
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29.09.2022 18:58 Відповісти
Я так розумію, крім відправки зерна більше нема чим похвалитись? з усіх утюгів про це, більше успіхів в економіці не досягли?...
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30.09.2022 11:43 Відповісти
дуже дивно, це вже скільки часу пройшло й вони вивозять лише агро, в чому проблему з іншим експортом? адже він є
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30.09.2022 12:04 Відповісти
Ну если бы и дальше разблокировали экспорт и других товаров, то было бы хорошо, а просто вывоз зерна это уже и не новость, и позитива в ней не так много
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30.09.2022 16:34 Відповісти
 
 