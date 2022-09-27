Наслідки нічних обстрілів Миколаєва російськими окупантами: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська вночі двічі обстріляли Миколаїв. Пошкоджено центр міста, мережу водопроводу та приміщення суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Вночі 27 вересня 2022 року о 01.40 та близько 04.00 год ворог обстріляв місто Миколаїв. Пошкоджень зазнав центр міста – залишилися без вікон квартири багатоповерхівок, офісні приміщення, магазини, кафе. У деяких з них частково зруйновано дах", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено мережу водопроводу, парк "Серце міста", приміщення суду. Внаслідок руйнування складського приміщення сталася пожежа.
Постраждалих серед мирного населення немає. Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні.
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І ЦЕ УКРАЇНА ХОЧЕ У ЕС ??? А авто робить дорожчіми на 5-10 тисяч ніж у ЕС ⁉️⁉️⁉️
І автозаводів своїх Україна не мае і не буде мати ще довго
Найема гетьманцева южаніну Васадзе - НА ГИЛЯКУ
Стоимость растаможки резко возросла на 3-10 тыс евро и больше
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ? Вся Европа ездит на бу авто за небольшие деньги 6-10 тысяч евро , а украинцы должны платить ещё за растаможку на 3-10 тыс евро больше
И ЭТО УКРАИНА ИДЁТ В ЕС ?
Напомню , что таможенная пошлина должна защищать местного производителя от импорта
А КОГО В УКРАИНЕ защищать , если нет ни одного автозавода ?
Был один заз Васадзе, так там отверточная сборка и то ПОСЛЕ ИХ ЗАКОНА ВАСАДЗЕ СТАЛ ЗАВОЗИТЬ С АВТОВАЗА АВТО И ПРИКРУЧИВАТЬ К НИМ КОЛЁСА И ЦЕНА НА НИХ БЫЛА НА 5 тыс долл дороже , чем в раше. И это в военное время
итак - Южанину Васадзе найема геттманцева - НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
‼️‼️‼️я відповідь знаю - пригнати з ЕС бу бусік БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ І АКЦІЗІВ
В ТОЙ ЧАС , коли українці кожен день втрачають свої автотранспортні актвіи і неспроможні получити недорогі авто, ВАША ЮЖАНІНА іздіть на нескольких джипах
І шо ви так іі захищаете ? Ви би краще подумали , що в селах нема транспорта і жінкі з дітьми не можуть нікуди їхати . І все це із-за вашей южаніной . ЗА ТАКІ ЗАКОНИ СУДИТИ ТРЕБА
1, «Зміни до закону про розмитнення приймав ************** і найрозумніший президент,»
- так Зе прийняв льготне розмитнення .
НО АВТОБАРИГАМ І ТАМОЖНІ І НАЙЕМУ І ГЕТЬМАНЦЕВУ це як лезом по горлу . І вони зробили все , щоб відмінити льготне размитнення І ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗАКОНУ ЮЖАНІНОЙ
ТАК ЩО ЮЖАНІНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
2. ви не ПИШИТЬ мені таки довгі тексти - я питання поставила ЩОДО ДЕШЕВИХ АВТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ .
А про Чонгар і як мертветчук попав в Раду депутатом я і без Вас знаю . В ціх історіях у всіх морди у сметані
https://censor.net/ua/news/3343285/general_marchenko_rozpoviv_yak_vdalosya_zahystyty_mykolayiv_meni_8_raziv_davaly_komandu_vysadyty_v_povitrya/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
А ВИ НЕ В КУРСІ , що цука Найем і Гетьманцев добились скасування цього закону ? ЇХ, катающіхся на дорогах джипах , ЗЕЛЕНА ЖАБА даванула, що українці почали везти себе недороги авто із ЕС . А ведь за каждое авто власники сплачували в пенсійний фонд 10% від стовмости авто.
Ну Вот - зараз не везуть і не сплачують . Зато автобаригі ( типа Васадзе і южанвной) радіють
1. Закон Южаніной і Васадзе принят при президенте Порошенко , депутати проголосували , порох подписал через день
в результате 1,5 млн авто оказались вне закона , т к платить РАСТАМОЖКУ- обдираловку по 3-10 тысяч евро за дешевые европейские авто украинцам было дорого , и потом - украинцы не придурки ( как думала власть ) - украинцы знают реальные цены на авто в Европе
цей закон привёл к проигрышу Порошенко и смене депутатов в Раде , т к 1,5 млн авто - это минимум 5 млн украинцев не голосовавших за пороха .
2. Зе( думаю что идея Саакашвили , бо он разгребал проблему с евробляхами ) провёл через парламент закон о льготной растаможке для украинцев - без таможенной пошлины и акциза , только в пенсионный фонд 10% от стоимости авто
и украинцы рванули в ЕС скупать себе недорогие авто
и они начали борьбу за отмену льготной растаможки под разными соусами ,
4 .цука Найем стал писать статьи , шо на КП очереди из-за льготной растаможки , потом цука Найем ( пользуясь что он пристроился в зам министры инфраструктуры) сократил количество пунктов пропуска до 9 шт . Но украинцы стойко стояли в километровых очередях .
Тогда цука Найем сократил пункты пропуска до 3 ( 2 в Польше и один в Словакии) - очереди стояли по 10 дней
автобарыги и гетьманцев истошно вопили в прессе , что бюджет теряет гроши из-за льготной растаможки , умножали количество авто на жти гроши и т д
И ЗЕ СДАЛСЯ И ОТМЕНИЛ ЛЬГОТНУЮ РАСТАМОЖКУ
И ШО - теперь никто не растамаживает авто , и в пенсионный фонд не платит
зато автобарыги , южанина и таможня потирают руки в ожидании барышей - украинцам машины ведь нужны . Но кто-то и пешком походит из-за ЦУКИ Южаниной
Як пишуть закони ? Їх пишуть не із інтересів країни , а із інтересів определених Групп . Життя показало , що рашу цікавили необхідні їй закони в Україні . І ці групи їх писали і лоббіювали . Остальні депутати просто дурЬЮ маялись в Раді . Тому досі закони не адаптовані до законів ЕС