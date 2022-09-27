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Десантники 25-ї бригади ліквідували чергову партію кремлівських загарбників та їхньої техніки. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нині підрозділи повітрянодесантної бригади ДШВ метр за метром звільняють українські території від кремлівських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 25-ї окермої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Пресцентр бригади також публікує фото знищеної техніки противника та ліквідованих окупантів.
"Так буде з кожним окупантом, хто прийшов загарбати нашу землю. Кращий варіант для ворога - здатися нам у полон. Гарантуємо кожному російському військовому, хто буде затриманий Січеславськими десантниками, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - додають у бригаді.
Топ коментарі
+41 Злой Ух
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+28 Старый зольдат
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+20 Дмитро Піталов
показати весь коментар27.09.2022 12:50
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- Ой ты гой-еси, добромолодец Алеша Попович, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Семь дней, семь ночей!
- Долго, однако, погибель близится, к Добрыне бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Добрыня Никитич, вставай да веди нас на битву!
- Думу думати буду, русичи, племя цапово.
- А долго то как?
- Три дня и три ночи!
- Долго, однако, погибель близится, к Илье Муромцу бежим!..
Прибёгли:
- Ой ты гой-еси, добромолодец Илья Муромец, вставай да веди нас на битву! Стяги вражьи, жовто-блакитные, ужо за околицей!
И вскочил тогда на коня свово верного Илья Муромец, и вздыбился конь, подвиги чуя. Вскричали радостно пришедшие:
- Илюшенька, а думу думати?
- Некогда, русичи, думу думати, ********** надооо!!!