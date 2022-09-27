Росіяни вкрали унітаз з "Нової пошти" перед втечею з Харківщині. ФОТО

Після визволення Харківщини від російських окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу.

Про це повідомила "Нова пошта" у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?" - повідомили в компанії.

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