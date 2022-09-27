Затримано прокремлівську агітаторку-чиновницю столичного ЦНАП, яка закликала знищувати українців, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві прокремлівську агітаторку, яка через соцмережі виправдовувала воєнні злочини агресорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт.
Там вона публікувала свої "дописи" під псевдонімом "Альона Донская".
"Серед іншого вона закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. Також любителька "русского міра" виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. "Інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів РФ", - йдеться у повідомленні.
На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України.
Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп’ютерної техніки і гаджетів зловмисниці, з яких вона адмініструвала деструктивний контент.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
ч. 1. ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
"Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва", - додають в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
И сразу на работу устроилась или кто-то помог ей из таких же устроиться
Я на 400 км на захід від Києва живу - і тут достатньо вати...
Дякую за новину, але... можна точніше?)
А на фото чомусь три чоловіка?
@Sirikit13
·
10h
Replying to
@xxeegghhffrr
Это ты придумал
Борис Викторович
@xxeegghhffrr
·
4h
Это у них в порядке вещей.
А если я начну писать всю правду об этих мерзостях (особенно в семинариях и дух. академиях, а это оплот "духовности" РФ) меня заблокируют, а у читателей начнут "вянуть" уши.
Единственное, что могу сказать, ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЖОПУ в прямом смысле слова
Бачу трьох осіб чоловічої статі.
Чтм більше держава знає про Вас, тим більше вирогідність, що це знає ворог.
у більшості народу є і баксів троха і євриків...
у мене є наприклад узбецькі суми 1995 року румунські .леї та грузинські ларі.
і десь здається валяються бабусині облігації від другої світової.
це ні про що
а ось те, що ця паскуда жила в столиці, їла, пила, користувалася всіма благами та при цьому пропагувала вбивати українців...
сидіти їй не пересидіти, і її абсолютно не шкода.
хочеться тільки підійти та в диню дати з розмаху, щоб аж заточилася.
ребят - кормиться можно намногоооо больше, знаете где?
Ну конечно ведь знаете.
Или вас туда не пускают?)
Скорее всего вам туда нельзя)
_____
Реквием Вагнергейту.
Бо ці маскування, як підозра - в результаті нічого!
Я знаю (і всі мабуть знають) принаймні кілька таких етнічних українців, яким все українське "по цимбалах", і взагалі "русская культура вялікая..." В той же час, троє моїх добрих знайомих (за етнічним походженням вони грузин, єврей і поляк) є щирими патріотами, і дітей виховують в такому ж дусі. І тут як не крути, обидві ці категорії людей є громадянами, тобто частинами української нації. І якщо мова йде про очищення нації від нелояльних до України громадян, то "вказувати на двері" слід не за етнічним походженням, а за ставленням до України як держави. Зрештою, українець не той, чиї батьки були українцями, а той, чиї діти - українці.