Через обстріли окупантів з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини частково евакуюють населення, - Синєгубов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через постійні обстріли росіян з деяких деокупованих населених пунктів Харківської області місцева влада проводить часткову евакуацію.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Людей, які мають бажання виїхати, організовано транспортуємо автобусами у більш безпечні місця в області. Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи, в тому числі 859 дітей та 91 особа з інвалідністю. Найбільше людей евакуюється з Куп'янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали більше 6000 людей", - зазначив він.
За словами Синєгубова, усім евакуйованим пропонується тимчасове житло та надається необхідна гуманітарна допомога.
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"Артилерія та міномети, авіаційні удари та гатіння із танків - весь арсенал озброєння застосовував агресор по мирному населенню в Дергачах на Харківщині. Місто жило мирним спокійним життям, поки туди не прийшла росія.
Понівечені житлові будинки, скалічені людські життя. Кров закипає в жилах, коли бачиш, що ворог зробив з нашою красивою Україною. І хоч ворога викинули з околиць, але місцеві кажуть, що «прилітає» і досі.
Щоразу, приїжджаючи на фронт, бачу біль у кожному сантиметрі нашої землі. Але це дає силу битися за своє та перемагати!"
Серія фото - за ссиллю.