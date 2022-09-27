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Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові, відступаючи з Ізюму на Харківщині, залишили по собі велику кількість доказів скоєних злочинів. Особливо цінним подарунком для українців є покинуті поспіхом документи.

Саме завдяки ним фактчекери Gwara Media ідентифікували дев’ять військовослужбовців РФ, які, ймовірніше за все, діяли саме в цьому місті, передає Цензор.НЕТ.

Перші знайдені журналістами у звільненому місті документи, ймовірніше за все, є списком частини особового складу 856-го гвардійського самохідного артилерійського полку, представленого до різних нагород. Журналісти нагадують, що раніше ГУР повідомляли про приналежність цього полку до скоєння воєнних злочинів.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 01
Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 02

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Сержант Панфілюк Микола Леонідович, 1995 року народження. Він - кримчанин, що проходить військову службу на посаді командира бойової машини розрахунку реактивного артилерійського дивізіону. Разом з дружиною Оксаною і малолітнім сином він проживав у Джанкої.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 03
Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 04

Станом на 2013 рік Панфілюк був зареєстрований за адресою: Україна, Тернопільська область, Кременецький район, село Білокриниця, вул. Лісотехнікум. Також на його ВК-сторінці є багато дописів за 2014-2016 роки, де він писав "Вітаю!". Судячи зі стрічки, Микола має багато знайомих в Україні.

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Майор Петров Андрій Володимирович, 1984 року народження, служить на посаді заступника начальника штабу.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 05
Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 06

Сержант Пілюкшин Микита Олексійович, 1996 року народження - командир бойової машини розрахунку реактивного артилерійського дивізіону.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 07
Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 08

Ймовірніше за все, сержант повернувся додому, адже він присутній на фото в Оренбурзькому пологовому будинку - 14 вересня у нього народився син.

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Майор Шликов Максим Романович, 1986 року народження. Несе службу на посаді командира дивізіону.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 09

У військовій справі Шликов з 17 років (2003 рік), адже саме в цьому віці він вступив до Казанського вищого артилерійського командного училища (військовий інститут) ім. Маршала артилерії М.М.Чистякова (колишній КВКВУУ, КФ МВАУ, КВВКЗУ РВ). Закінчив цей навчальний заклад у 2008 році. Після училища розпочав службу у військовій частині 36251, де служив до 2009 року. У 2009 році почав служити у складі 35-ї бригади ВЧ 41659 у місті Алейськ Алтайського краю.

Сержант Азаренко Олександр Вікторович, 1993 року народження, служить заступником командира взводу, командиром бойової машини.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 10

Судячи з фото зі сторінки Азаренка, у 2012-2013 роках він проходив строкову військову службу. Через його шеврон можемо припустити, що він служив у військах Федерального управління з безпекового зберігання та утилізації хімічної зброї.

Військовий РФ Азаренко не приховує свою активну підтримку російської агресії в Україні.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 11

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Сержант Телешев Олексій Григорович, 1991 року народження, служить на посаді командира зброї.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 12

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Другий документ, що допоміг журналістам ідентифікувати осіб, - звіт про загиблих та поранених військовослужбовців 1-го мотострілецькому полку Таманскої дивізії військової частини 31135. Згідно з цим звітом, 23 серпня 2022 року четверо військових РФ загинуло та один був поранений.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 13

Журналісти з’ясували, що ВЧ 31135 дислокується на території с. Калінінець Московської області.

Єфрейтор Русінов Євгеній Сергійович, 1984 року народження, радіотелефоніста мінометної батареї другого мотострілецького батальйону ВЧ 31135. У соцмережах оприлюднено фото, де Євгена видно на території військової частини. Русінов проживав у Єрмоліно Калузької області. До служби займався ножовими видами бою в Калузькому спортивному клубі Steel Force.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 14

Середньо-спеціальну освіту Русінов почав здобувати тільки у віці 31 року (2015 р.), вступивши до Єрмолінського технікуму, де навчався до 2019 та здобув спеціальність "Технік".

У покійного залишилась 16-річна донька Вероніка, яка цього року вступила на спеціальність "Операційна діяльність в логістиці" до цього ж технікуму.

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Єфрейтор Тихонов Сергій Анатолійович, 1984 року народження. До України завітав з селища Іваново, Центрального федерального округу, що знаходиться більше ніж за 1000 кілометрів від міста Ізюм. Як і Русінов, загинув в Україні 23 серпня 2022 року.


Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 15

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 16

Рядовий Гаттунен Михайло Сергійович, 1989 року народження, служив на посаді водія мінометної батареї.

Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ 17

Приїхав в Україну з селища Тумба Маузерського району республіки Карелія.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
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27.09.2022 19:39
+13
Ці та всі іньші мерзенні кацапські вбивці мають бути жорстко покарані...
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27.09.2022 19:39
+13
Безумовно всіх кацапів потрібно знищувати разом з їх самками і личинками.
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27.09.2022 19:41
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27.09.2022 19:39 Відповісти
Ці та всі іньші мерзенні кацапські вбивці мають бути жорстко покарані...
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27.09.2022 19:39 Відповісти
Сдох Ефим, да и хрен с ним. Ушли херои в анналы...
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27.09.2022 19:40 Відповісти
Безумовно всіх кацапів потрібно знищувати разом з їх самками і личинками.
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27.09.2022 19:41 Відповісти
Я раньше думал что чеченцы Шамиля Басаева это террористы. Не интересовался что про них. Теперь я понимаю за что были взрывы в московском метро например. Теперь есть желание наказать русню с комментов, которая радуется смертям украинцев.
https://www.rbc.ua/rus/styler/mama-lizy-vinnitsy-gibeli-4-letney-docheri-1659905047.html/amp
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27.09.2022 20:54 Відповісти
Військові злочини рашистів ***** в Україні терміну давності не мають!!
Це, як злочини гітлерівських катів, їх вичислили масово аж до кінця 70-х років 20 століття, і убивали !!!
Так і з цими рашистам, вони ж думали «на усєгда окупували Україну не учєніях» ….
А тепер тільки «прикре самогубство» …., толку з них уже небуде ніякого!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️👍✊✌️💀👏👏🫡🇺🇦‼️❤️⚔️
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27.09.2022 20:06 Відповісти
Поздравляю российских нациков. Теперь вы из рашки невыездные.
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27.09.2022 20:29 Відповісти
"Адінарот" говорять? А всі ці ублюдки "славянського" походження...
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27.09.2022 21:25 Відповісти
Гатуннєн фінське прізвище. Фіни не слов'яни
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28.09.2022 11:04 Відповісти
Кацапізм поняття не етнічне, а ментальне.
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03.10.2022 00:42 Відповісти
Всех мразей найдём.
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27.09.2022 23:24 Відповісти
Усіх ********* під самий корень, нехай, суки, сцяться уночі.
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28.09.2022 11:17 Відповісти
 
 