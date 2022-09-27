Ідентифіковано дев’ять військових РФ, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Російські військові, відступаючи з Ізюму на Харківщині, залишили по собі велику кількість доказів скоєних злочинів. Особливо цінним подарунком для українців є покинуті поспіхом документи.

Саме завдяки ним фактчекери Gwara Media ідентифікували дев’ять військовослужбовців РФ, які, ймовірніше за все, діяли саме в цьому місті, передає Цензор.НЕТ.

Перші знайдені журналістами у звільненому місті документи, ймовірніше за все, є списком частини особового складу 856-го гвардійського самохідного артилерійського полку, представленого до різних нагород. Журналісти нагадують, що раніше ГУР повідомляли про приналежність цього полку до скоєння воєнних злочинів.





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Сержант Панфілюк Микола Леонідович, 1995 року народження. Він - кримчанин, що проходить військову службу на посаді командира бойової машини розрахунку реактивного артилерійського дивізіону. Разом з дружиною Оксаною і малолітнім сином він проживав у Джанкої.





Станом на 2013 рік Панфілюк був зареєстрований за адресою: Україна, Тернопільська область, Кременецький район, село Білокриниця, вул. Лісотехнікум. Також на його ВК-сторінці є багато дописів за 2014-2016 роки, де він писав "Вітаю!". Судячи зі стрічки, Микола має багато знайомих в Україні.

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Майор Петров Андрій Володимирович, 1984 року народження, служить на посаді заступника начальника штабу.





Сержант Пілюкшин Микита Олексійович, 1996 року народження - командир бойової машини розрахунку реактивного артилерійського дивізіону.





Ймовірніше за все, сержант повернувся додому, адже він присутній на фото в Оренбурзькому пологовому будинку - 14 вересня у нього народився син.

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Майор Шликов Максим Романович, 1986 року народження. Несе службу на посаді командира дивізіону.

У військовій справі Шликов з 17 років (2003 рік), адже саме в цьому віці він вступив до Казанського вищого артилерійського командного училища (військовий інститут) ім. Маршала артилерії М.М.Чистякова (колишній КВКВУУ, КФ МВАУ, КВВКЗУ РВ). Закінчив цей навчальний заклад у 2008 році. Після училища розпочав службу у військовій частині 36251, де служив до 2009 року. У 2009 році почав служити у складі 35-ї бригади ВЧ 41659 у місті Алейськ Алтайського краю.

Сержант Азаренко Олександр Вікторович, 1993 року народження, служить заступником командира взводу, командиром бойової машини.

Судячи з фото зі сторінки Азаренка, у 2012-2013 роках він проходив строкову військову службу. Через його шеврон можемо припустити, що він служив у військах Федерального управління з безпекового зберігання та утилізації хімічної зброї.

Військовий РФ Азаренко не приховує свою активну підтримку російської агресії в Україні.

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Сержант Телешев Олексій Григорович, 1991 року народження, служить на посаді командира зброї.

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Другий документ, що допоміг журналістам ідентифікувати осіб, - звіт про загиблих та поранених військовослужбовців 1-го мотострілецькому полку Таманскої дивізії військової частини 31135. Згідно з цим звітом, 23 серпня 2022 року четверо військових РФ загинуло та один був поранений.

Журналісти з’ясували, що ВЧ 31135 дислокується на території с. Калінінець Московської області.

Єфрейтор Русінов Євгеній Сергійович, 1984 року народження, радіотелефоніста мінометної батареї другого мотострілецького батальйону ВЧ 31135. У соцмережах оприлюднено фото, де Євгена видно на території військової частини. Русінов проживав у Єрмоліно Калузької області. До служби займався ножовими видами бою в Калузькому спортивному клубі Steel Force.

Середньо-спеціальну освіту Русінов почав здобувати тільки у віці 31 року (2015 р.), вступивши до Єрмолінського технікуму, де навчався до 2019 та здобув спеціальність "Технік".

У покійного залишилась 16-річна донька Вероніка, яка цього року вступила на спеціальність "Операційна діяльність в логістиці" до цього ж технікуму.

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Єфрейтор Тихонов Сергій Анатолійович, 1984 року народження. До України завітав з селища Іваново, Центрального федерального округу, що знаходиться більше ніж за 1000 кілометрів від міста Ізюм. Як і Русінов, загинув в Україні 23 серпня 2022 року.





Рядовий Гаттунен Михайло Сергійович, 1989 року народження, служив на посаді водія мінометної батареї.

Приїхав в Україну з селища Тумба Маузерського району республіки Карелія.

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