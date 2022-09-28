Окупанти всю ніч обстрілювали із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.
Ворожі снаряди залишили без світла майже 8000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів", - йдеться в повідомленні.
У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.
Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.
У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59.
Повідомляється також, що в інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно
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