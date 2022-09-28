Доба на Харківщині: ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Харкові та обстріли в області, поранено 16-річну дівчину. ФОТОрепортаж

Вчора близько 21:00 ворог обстріляв Холодногірський район Харкова, попередньо ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо - без постраждалих. Інформація уточнюється.













"Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий", - зазначає очільник регіону.

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Також повідомляється, що триває розмінування на деокупованих територіях. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 1547 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Вчора Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення м. Куп'янськ-Вузловий. Дякуємо ЗСУ та віримо в перемогу!", - резюмує Синєгубов.