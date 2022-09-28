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Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до "Градів". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники знайшли схованку окупантів із модернізованими снарядами 9М22У до "Градів".

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один схрон кацапського лендлізу знайдений нашими хлопцями в результаті успішних дій. Маркування 9М22У означає, що це реактивні снаряди для РСЗВ "Град"", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зауважили, що 9М22У - це модернізована версія осколково-фугасного реактивного снаряда 9М22. Повний залп становить 40 реактивних снарядів, що призводить до детонації 256 кг вибухової речовини та викидання приблизно 156,8 тис. осколків різної маси.

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Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 01

Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 02

Українські військові виявили схрон окупантів із модернізованими снарядами до Градів 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
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28.09.2022 09:37
+17
у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
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28.09.2022 09:48
+13
Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
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28.09.2022 09:52
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утіпутіну в сраку їх засунути
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28.09.2022 09:36 Відповісти
Кацапські свині самі й отримають ці смаколики...
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28.09.2022 09:37 Відповісти
...о, зер гут, вальдемар..
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28.09.2022 09:40 Відповісти
Треба їх швидко повернути. Маю надію, є їх куди зарядити...
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28.09.2022 09:41 Відповісти
модернізовані, ну-ну
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28.09.2022 09:42 Відповісти
у нас *********** до артилерії та РСЗВ було не менше з часів ссср. Але розгільдяйство та мережа агентів ФСБ дозволили кацапам знищити всі великі склади - Балаклія, Ічня, Калинівка..де ще вибухало вже і не памятаю.. А вони готувались і готувались довго
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28.09.2022 09:48 Відповісти
Негайно повернуть майно власникам! Там уже нові з Росії під"їжджають!
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28.09.2022 09:52 Відповісти
Нам чужого не надо все вернем назад по воздуху.Надеюсь иранские беспилотники тоже.
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28.09.2022 10:02 Відповісти
Да к чему эта новость и коменты!? Да заряжаете и огонь!
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28.09.2022 10:16 Відповісти
Треба повернути москалям назад
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28.09.2022 10:18 Відповісти
Ех, нам би ці заряди коли москалі тікали з під Києва, знайомий каже " сидимо в лісі, 17 Градів , повз суне колона москалів, а в мене по 1 снаряду на установку"
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28.09.2022 10:36 Відповісти
Їх "салом", та їм по мусалам.😁
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28.09.2022 11:28 Відповісти
 
 