УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13912 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
9 411 13
війна (56174) фосфор (22) Запорізька область (2556)

Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Згоріло декілька будинків та школа.

Про це у Facebook повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них потерпають цивільні мешканці. Згоріло декілька будинків, школа" - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 01
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 02
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 03
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 04
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 05
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 06
Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 27 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Сейчас амнести интернешинал напишет, что украинские националисты заставляют людей жить в сёлах, на которые падает чей-то фосфор
показати весь коментар
28.09.2022 09:48
+14
Где там Китай который в ООН призывает Украину к переговорам и миру. Почему не призываете рашистских террористов использующих запрещенное оружие?
показати весь коментар
28.09.2022 09:46
+7
Терористам кацапським після стількох злочинів взагалі все байдуже, а КНР в свою чергу цікава міжнародна реакція на застосування заборонених видів озброєння і порушення звичаїв війни, бо вони «сплять і бачать» як захоплять Тайвань і без санкцій них наслідків для економіки
показати весь коментар
28.09.2022 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где там Китай который в ООН призывает Украину к переговорам и миру. Почему не призываете рашистских террористов использующих запрещенное оружие?
показати весь коментар
28.09.2022 09:46 Відповісти
Терористам кацапським після стількох злочинів взагалі все байдуже, а КНР в свою чергу цікава міжнародна реакція на застосування заборонених видів озброєння і порушення звичаїв війни, бо вони «сплять і бачать» як захоплять Тайвань і без санкцій них наслідків для економіки
показати весь коментар
28.09.2022 09:51 Відповісти
Та не тільки Тайвань. Китай як і русня такі ж імпериалісти. Не здивуюсь, якщо вони між собою в кулуарах та в своїх фантазіях вже поділили весь світ навпіл між собою.
показати весь коментар
28.09.2022 10:18 Відповісти
точнісінько як сталін с гітлером, і кінець буде такий же. Вони вчепляться в глотки друг другу.
показати весь коментар
28.09.2022 10:41 Відповісти
Падлы кацапськи. А ещё ПАДЛЫ ТЕ ,кто сделал армию ВСУ нищей и без ПРО. Насколько помню в том районе стояли радары и была военная часть. Хтось постарался, чтоб Украина осталась без атомного оружия и военных частей.
показати весь коментар
28.09.2022 09:47 Відповісти
Кучма и Кравчук
показати весь коментар
28.09.2022 09:50 Відповісти
Сейчас амнести интернешинал напишет, что украинские националисты заставляют людей жить в сёлах, на которые падает чей-то фосфор
показати весь коментар
28.09.2022 09:48 Відповісти
Точно
показати весь коментар
28.09.2022 09:55 Відповісти
Мавзолейный Шизофреник попал в неадекватны,в таком состоянии хмырь натворит много бед... псих из той когорты что школу расстрелял недавно на рабSSee...
показати весь коментар
28.09.2022 10:06 Відповісти
Нет смысла искать виновных--- поздно. И про Китай и Яо тоже. Твари перешли все допустимые допуски. Выход один, кому не все равно. Массово идти к арсеналам и брать всем оружие. Срочно формировать комитет обороны. Завтра будет поздно. Кто не хочет, пусть выезжает. Неужели не ясно что завтра настоящая война начинается?
показати весь коментар
28.09.2022 10:09 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
28.09.2022 10:26 Відповісти
А почему молчит китай и оон.
показати весь коментар
28.09.2022 11:56 Відповісти
 
 