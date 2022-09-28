Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області. ФОТО

Згоріло декілька будинків та школа.

Про це у Facebook повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них потерпають цивільні мешканці. Згоріло декілька будинків, школа" - йдеться в повідомленні.















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 27 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА