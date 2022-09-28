Російські загарбники засипали фосфорними бомбами село в Запорізькій області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Згоріло декілька будинків та школа.
Про це у Facebook повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти засипали забороненими фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області. Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них потерпають цивільні мешканці. Згоріло декілька будинків, школа" - йдеться в повідомленні.
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