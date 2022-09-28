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Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 28 вересня окупанти підступно завдали ракетних ударів по центру Гуляйполя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гуляйполе нескоренне. Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога", - зазначив він.

За словами очільника регіону, інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна. Тримаймось", - додає Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 01
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 02
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 03
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 04
Окупанти вдарили трьома ракетами С300 по центру Гуляйполя. Зруйновано історичну пам’ятку 05

Автор: Ірина Дашківська
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Дочекаються суки Батька.
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Махно воював на стороні більшовицької росії проти українських військ УНР. Досить вже його бездумно піарити
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28.09.2022 14:08 Відповісти
Ну Батько анархіст, це зрозуміло, але ви забули, проте що на ст. Христинівка було підписано воєнну угоду. Батько навіть вивчив рідну мову, щоб розмовляти з УГА.
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28.09.2022 17:56 Відповісти
Ранкова руханка українця здебільшого зводиться до кількох простих вправ: прокинутись від повітряної тривоги, надіслати прокляття ворогу у думках, задонатити на ЗСУ, перевірити карту бойових дій та кількість ліквідованих окупантів.
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28.09.2022 10:19 Відповісти
і підняти чарку за здоров'я українських воїнів
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28.09.2022 10:23 Відповісти
Це після 15:00! ☝️☝️☝️
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28.09.2022 10:25 Відповісти
Батьку, кацапи знову випрошують піZдів
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28.09.2022 10:42 Відповісти
Чую Старух, згадую про контейнери та вагони спздженої гуманітарки.
А він "на плаву".
Мабуть, ну дуже вже зелений.
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28.09.2022 11:08 Відповісти
Невже тачанку розбомбили? Ото після цього їм буде πιξΔεць !
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28.09.2022 12:12 Відповісти
 
 