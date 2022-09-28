Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров’я. Через його оборудки з реєстром донорів дербюджет втратив 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ексзаступника міністра, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів. Зокрема, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів", - йдеться у повідомленні.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

"На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого - підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах. Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору", - додають у СБУ.

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Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Своєю чергою, у ДБР повідомили, що колишній заступник міністра охорони здоров’я підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.



