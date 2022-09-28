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донор (63) корупція (4067) МОЗ (3879) СБУ (10007) ДБР (2552)

Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров’я. Через його оборудки з реєстром донорів дербюджет втратив 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ексзаступника міністра, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів. Зокрема, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів", - йдеться у повідомленні.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

"На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого - підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах. Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору", - додають у СБУ.

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Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Своєю чергою, у ДБР повідомили, що колишній заступник міністра охорони здоров’я підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров’я. Через його оборудки з реєстром донорів дербюджет втратив 2 млн грн, - СБУ 01
Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров’я. Через його оборудки з реєстром донорів дербюджет втратив 2 млн грн, - СБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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така схема стара як світ..., та все ж працює!
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28.09.2022 11:24 Відповісти
На нары,на 15 лет.с конфискацией.без права на удо! только так!по другому крысы будут процветать.
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28.09.2022 11:43 Відповісти
А где миллиарды за вакцины в 2020-2021 году? Ни денег, ни вакцин. Ну очень интересно.
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28.09.2022 11:43 Відповісти
Наприкінці 2018?!!! То що ж це "зелені" в минуле прокрались і там шкодять? І чого прізвище потвори не написано?
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28.09.2022 12:36 Відповісти
Дуже дивна справа. Я колись донатила на створення реєстру донорів. І це було задовго до 2018 року. Потім нам дякували за допомогу, навіть посилання на новостворений реєстр дали. Я туди заходила і навіть ознайомилась з первинним списком. На початках туди були занесені донори крові, далі обіцяли базу розширювати. На моє здивування, в 2018 році вирішили знов створити цю базу! Завдання на створення було теж саме! Тепер що, будуть починати робити той злощасний реєстр втретє?!
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28.09.2022 17:12 Відповісти
 
 