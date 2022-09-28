Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 27 вересня близько 21:00 російські військові нанесли ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.
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В мене там батько живе - такого ватного ПГМ-нутого совкойоба, любителя *****, ще пошукати!
В мене самого там літній будинок від бабці залишився, всі сусіди навкруги теж ті ще совки, одна сімейка через дорогу на дєвятамая навіть цілий день "катюшу" та "расцвєталі яблоні і груши" крутять.
А ну перерахуйте мені де саме проукраїнське місце в Харкові в порівняні.
Холодна Гора і Баварія, а йо*нутих всюди вистачає.
Потім жив на ПП, Олексіївці, знову ПП, знову Олексіївці.
"Найпроукраїнськіше" місце в Харкові, це мабудь центр, за межами міста в безпосередній близкості, на мою думку це Дергачі.
Спробуй пригадати щось подібне десь на теріторії Хар. області взагалі.
До речі, один з цих мерзотників - це мій рідний прадід.