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Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства 01

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 27 вересня близько 21:00 російські військові нанесли ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.


Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства 02
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства 03
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства 04
Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства 05
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Шмаркля,хватит уклоняться,наркоманить и обворовывать страну! Где защита для Харькова???
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28.09.2022 11:52 Відповісти
Ему надо план по видосикам выполнять, а Вы про такие мелочи.
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28.09.2022 12:01 Відповісти
Тихо. ша!!!! На підході черговий оптимістичний відосик.
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28.09.2022 13:11 Відповісти
Щось кацапи ******** по Холодній Горі, до речі самий проукраїнський район Харкова можна сказати.
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28.09.2022 21:28 Відповісти
Шо, дійсно? А Лиса? Начебто поруч.
В мене там батько живе - такого ватного ПГМ-нутого совкойоба, любителя *****, ще пошукати!
В мене самого там літній будинок від бабці залишився, всі сусіди навкруги теж ті ще совки, одна сімейка через дорогу на дєвятамая навіть цілий день "катюшу" та "расцвєталі яблоні і груши" крутять.
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29.09.2022 10:35 Відповісти
На Салтівці жили ? Чи не довелось, на Алексівці, ХТЗ, Основі ?
А ну перерахуйте мені де саме проукраїнське місце в Харкові в порівняні.
Холодна Гора і Баварія, а йо*нутих всюди вистачає.
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29.09.2022 13:31 Відповісти
Народився на ЛГ, в тому самому бабціному домі, жив там до 7 років.
Потім жив на ПП, Олексіївці, знову ПП, знову Олексіївці.
"Найпроукраїнськіше" місце в Харкові, це мабудь центр, за межами міста в безпосередній близкості, на мою думку це Дергачі.
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29.09.2022 15:32 Відповісти
Дергачі дійсно найпатріотичніший населений пункт на Харківщині, чому загадка, але коли 7 років проїжав по вулицям Дергачів частенько на домах майоріли прапори України. Найбільш учасників АТО також з Дергачів.
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29.09.2022 21:14 Відповісти
Центральна вулиця Дергачів (центральна не за ім'ям, а та, що є частиною Золочівської траси) вже багато років заставлена портретами місцевих воїнів АТО на бігбордах, по обидва боки і по всій своїй довжині.
Спробуй пригадати щось подібне десь на теріторії Хар. області взагалі.
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29.09.2022 21:59 Відповісти
Бай зе вей - в 1917-му і далі, саме ХГ була осередком прокацапського більшовистського колаборантського підпілля. Всі ці котлови, маніаки саєнки, клапцови, минайленки, скороходи, капустянські - все це ХГ, колишнє паровозне депо, вагоноремонтний завод, це там вони збиралися та обсмоктували плани, як здати Харків бандам Муравьова та Антонова-Овсієнко, які підходили з московії. Іменами цих паскуд ще кілька років тому була названа ціла купа вулиць на цьому районі.
До речі, один з цих мерзотників - це мій рідний прадід.
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29.09.2022 10:43 Відповісти
Тим не менше - Холодна Гора це самий проукраїнський район міста Харкова.
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29.09.2022 13:28 Відповісти
До речі - колективний портрет цих покідків з сімейного архіву:
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29.09.2022 22:15 Відповісти
Ще:
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29.09.2022 22:16 Відповісти
Ось тут ще начебто Федір Кубасов, така вулиця там те ж була.
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Вчора біля 9 години вечора, було три прильота С 300, були ще Серчі чи Урагани, але вже на Салтівці півгодиною пізніше.
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28.09.2022 21:30 Відповісти
 
 