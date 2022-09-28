Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено будівлю виробничого підприємства. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 27 вересня близько 21:00 російські військові нанесли ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.









