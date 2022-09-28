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Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 01

Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Залізне, Слов’янськ, Краматорськ, Часів-Яр, смт Північне, Гостре, Курахівка, селах Первомайське, Максимільянівка, Іванівське, Шахтарське, Малинівка, Карлівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли у Миколаївці школу, в якій ховались цивільні, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 02

"Ворог застосував проти мирного населення ракети "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч". Знищено та пошкоджено 45 цивільних об’єкти – 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, машинобудівельний завод, складські приміщення, газопровід", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 03
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 04
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 05
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 06
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 07
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 08
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 09
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 10
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 11
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 12
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 13
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 14
Окупанти за добу атакували 19 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені 15
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28.09.2022 11:54 Відповісти
 
 