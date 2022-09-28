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війна (56174) літак (1980) державна зрада (1073) арешт майна (226) ДБР (2552)

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після "захоплення південних областей", - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 01

За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам. Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача повітряного судна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ, директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України.

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 02

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 03

Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 04

При цьому він сподівався, що "руський мір" пошириться на всі південні та східні області України. Зрадник обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР перекрило канал ввезення до України російських автозапчастин

Зазначається, що крім літака, під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 05



Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 06
Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 07
Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після захоплення південних областей, - ДБР 08
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Топ коментарі
+16
Вот так и Мрiю собирались передать окупантам. Представьте как бы рашисты хвастались и радовались такому трофею
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28.09.2022 13:08
+12
А літачок знаходиться на балансі Мотор Січ і стоїть у Запоріжжі. І як не крути..випливає прізвище Богусаєв..))))
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28.09.2022 13:31
+10
Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100

Геж, молодці, пильно та прискіпливо шукали, значить.
Шукають, шукають і раптом - о! Літак!
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28.09.2022 13:12
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Вот так и Мрiю собирались передать окупантам. Представьте как бы рашисты хвастались и радовались такому трофею
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28.09.2022 13:08 Відповісти
Неужели ещё есть такие конченные совкодрочеры или оно отрабатывает⁉️🤮🤮🤮мразь
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28.09.2022 13:30 Відповісти
Вика, "такие конченые" есть не только среди "совкодрочеров", их хватает и среди тех, кто еле помнит СССР или даже не знает его совсем!!! - т.е. людей среднего и молодого возраста.
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28.09.2022 14:07 Відповісти
В ОП У не ожидали яростного сопротивления украинцев .
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28.09.2022 13:35 Відповісти
Vodka kreml balaleka
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28.09.2022 13:09 Відповісти
Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100

Геж, молодці, пильно та прискіпливо шукали, значить.
Шукають, шукають і раптом - о! Літак!
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28.09.2022 13:12 Відповісти
А літачок знаходиться на балансі Мотор Січ і стоїть у Запоріжжі. І як не крути..випливає прізвище Богусаєв..))))
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28.09.2022 13:31 Відповісти
Богусаев - ярый сторонник русни . Мабудь зараз десь в ЕС отсиживается , как весь ОПЗЖ .
Кстати ГБР до сих пор не предъявило ему обвинение в держ зраде за продажу СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОТОРСИЧ . А то что фонд Майна разрешил приватизировать - жто ещё одно уголовное дело . И гибель Чечетова и Семенюк о многом говорит - концы в воду . Если порыться в решениях фонда по крупным промышленным предприятиям , то там ЗРАДА на зраде
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28.09.2022 13:41 Відповісти
..а кому продали Мотор Січ? Ну а сам богуслаєв з синком Сашком живуть у Франції. А Ви що, хотіли б щоб вони у рашці жили? Чи батько на історичну батьківщину в Уральськ повернувся?
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28.09.2022 13:54 Відповісти
У них была сделка с ЯКОБЫ КИТАЕМ , но это подставная фирма от кацапов
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28.09.2022 13:58 Відповісти
Это 14007? Раскраска "Ильич-авиа". По 14008 инфы почти нет, а 14007 значится за Мотор Сич) Пару минут поиска через гугл картинки)
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28.09.2022 16:10 Відповісти
..а 14008...зараз у Якутську..під парканом...і його звуть..))) RA-41253... був у лізінгу. І очевидно це один з тих трьох.. за словами зрадника..що у рашці стоять. Цей сім років там стоїть. А які два ще... невідомо. Як-40 Іліча теж у Запоріжжі під парканом.
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28.09.2022 22:04 Відповісти
Мы с вами несколько лет назад разговаривали об "аэродроме подскока для экспедиций на Антарктиду" с плавающими плитами на влетке) Вы тогда размазали весь этот мой бред))) Я живу недалеко от него(то что от него осталось), а вы на него прилетали) Правда у меня другой ник тогда был, после начало оккупации вынужден был сменить... У меня с с 24-го числа все время есть один вопрос к вам... Мы тут онлайн в ту ночь, как закрыли небо, за несколько часов до начала бомбежек, наблюдали Руслан движущийся на юг через Одессу в сторону Стамбула, с указанной конечной точкой где то в юго-восточной Азии) Сразу возникла мысль не вы ли?) А потом, через несколько дней, возле вашего ника был турецкий флаг и какой то азиатской юговосточной страны) Правда не не уверен в последовательности, что было раньше, а что позже) Я ошибся?))) Потом намного позже, видел в одном из споров вы намекали чем занимаетесь, правда тогда не мог уже ничего спросить, так как этот ник тут был заблокирован, за неоднозначный комент под раша флагом) Провайдер был лег под рашиков, но доступ к сайту еще был без ВПН) Только с неделю назад, с левого ника попросил разбанить) Так что несколько месяцев мог только читать)))
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29.09.2022 03:11 Відповісти
Все буває.. і все мого бути)))) Навздовзі я дуже часто буду з*явятися тут під турецьким прапором... Земля велика... І зараз Ви вже не побачите на FR24 . те що бачили раніше... Найкращого.
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29.09.2022 10:10 Відповісти
Знаю, что до 2014 года россияне выискивали и скупали в Украине частные спортивные аэроклубы . В частности под Одессой был такой клуб со взлетной полосой - там учили летать бизнесменов .

СБУ могло бы прошерстить эти клубы. Простым украинцам было не до самолетов, а вот агрессор стремился подмять и аэроплощадки и водные причалы и порты. К примеру Тигипко занимался только портами - он с юга не вылазил . И покупка в Киеве завода на Рыбальском острове тоже наводит на мысли о подготовке к войне
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28.09.2022 13:34 Відповісти
а нащо москалям аероклубні майданчики? У Білій Церкві , Бородянці. на Чайці .. по Україні десятки цих майданчиків з аматорськими аероклубами... Є люди..які живуть у однокімнатній хрущовці у Києві... а мають свій маленький літак... Багатьом *простим українцям* не тільки не до літаків було... ім по барабану на все було... коли за гундосого йшли голосувати... Але все ж поясніть нащо псячим ті майданчики, які Ви пропонуєте кошмарити?
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28.09.2022 13:45 Відповісти
Психологию кацапов и понаехавших надо знать. Повадки у них хозяев жизни и отношение к украинцам , как к людям второго сорта . Потому они подгребают под себя все . Ко мне лично в Одессе обращались люди в поиске хозяев авиаремонтного предприятия в Одессе . Это было во времена Янека - так что делайте выводы сами
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28.09.2022 14:02 Відповісти
..і тому Ви пропонуєте прошерстити ці клуби СБУ? Ви знаєте... якщо до Вас зверталися люди , які НЕ МОЖУТЬ знайти власників ОдАРЗ... то хай би прийшли на прохідну і своїми очима прочитали б.... ДП "Одеський авіаційний завод" а для дуже тугих... ДП..це ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО!!!! Ви теж не змогли їм дати пораду поїхати на адресу проспект Небесної Сотні, 32-А і не клеїти дурнів?! То які хозяї у ДП ОдАРЗ? Здається мені , що Пані психологію кацапсин зовсім не знає.... Чи може Вам зустрічалися відверто дурнуваті кацапи... що навіть не знали..що це державне підприємство?
І неякої угоди з китайцями не було....Були кітайські інвестори... Була пропозиція продажу 50 відсотків акцій китайській компаніі... Але далі розмов діло не пішло. Суди інвесторів у Гаазі щодо Мотор Січі та інвестицій теж нічого не вирішили. А от за продаж стратегічного підприємства більш всіх верещали Рашко ЗМІ... Так же і другу Мрію вже *продали*. Ви ж сподіваюсь розумієте... що у світі дуже багато ідіотів...?!!)))
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28.09.2022 22:25 Відповісти
«Это было во времена Янека - так что делайте выводы сами»
могу даже уточнить - из АП искали выход на хозяев , а я в то время была Одессе и оказалась в курсе . Так что Ваши « ДП» не совсем ДП.
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28.09.2022 22:34 Відповісти
..Шановна! От тільки не треба мені, людині , яка все життя в авіації розповідати про *хазяїв* Державних Авіаційних підприємств. А якщо ще і в АП не знали... хто керує на ДП...то а Ви знали ...то якщо не тяжко... напишіть..і хто при Янеку був хазяїном ДП ОдАРЗ? А зараз хто хазяїн? Може Ви знаєте хто *хазяїн* на Львівському АРЗ...410 АРЗ... Здається ..Шановна...Ви трошки ..як в авіації кажуть...влетіли...!? Бо самі не знали... що ОдАРЗ ніколи не був приватним підприємством бо відноситься до .....
Постанова Кабінету міністрів України № 83 від 4 березня 2015 р. «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»

... і от тут Ви знайдете... Що ОдАРЗ підприємство Міністерства Оборони України. І я спеціально Вам рекомендував послати Ваших зацікавлених прочитати вивіску на проходній завода..де великими літерами написано..*МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ* Так що Ваші *оказалась в курсе* банальна ..мягко кажучи... видумка..чи казка...!))))
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29.09.2022 00:07 Відповісти
Такое впечатлениеи, что Вы не в курсе про систему смотрящих и иных лиц в государстве

И с кем вопросы решают
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29.09.2022 00:53 Відповісти
..такое впечатение, что я общаюсь с бывшей *смотрящей* по Одессе!!))) Уж судя по написанному Вами... именно с Вами и решали вопросы лица из АП. Всего наилучшего! )))
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29.09.2022 01:04 Відповісти
Вы пока не общаетесь , а хамите‼️‼️ . С чем пришлось столкнуться - о том и написала .
ДУМАЮ , что время подковерных игр в Украине , где украинцев держали за лохов и обдирали как могли , скоро. закончиться .
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29.09.2022 01:11 Відповісти
.. ну а Вы банально врёте!!! ))) Не стоит Вам меня обвинять в разворовывании страны и то что меня зацепила проверка предприятий! Разговор не об этом,,,а о Вашем вранье! Я пытался скрасить его..словами казка....выдумка... но Вы так ничего и не поняли. И будьте спокойны! Одесский АРЗ даже в эти дни работает в очень тяжёлых условиях!!! И БЕЗ ХОЗЯЕВ!!! Вы своими опусами попытались скрыть своё враньё о заводе. И всего лишь!!!))))
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29.09.2022 01:28 Відповісти
Ещё раз , Вам , хаму , повторяю , что с чем столкнулась о том и написала . А Ваши сдавшие нервы надо лечить . И не фиг переходить на оскорбления .
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29.09.2022 01:31 Відповісти
.. нука.. факты моего хамства предоставьте!!))) В том что Вы врёте? Так это факт! И ещё где хамство?
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29.09.2022 02:04 Відповісти
Блин, о чем я вру - что на завод искали выход ? Вы явно неадекват Вы уже не следите за логикой коментов И переходите на личные оскорбления
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29.09.2022 02:11 Відповісти
Наверно Вы не хотите , чтобы вспомнили эту историю ?

Так, 5 марта 2021 "Укроборонпром" заявил, что еще в 2017 году между ним и "американской стороной" был подписан "меморандум о сотрудничестве по производству вертолетов типа Iroquois на территории Украины. Однако договор о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договоренностей".Тем временем компания Bell (в составе корпорации Textron) и Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в своих заявлениях отрицали наличие каких-либо договоренностией с украинской стороной по совместному производству вертолетов.

Последние публикации в украинских СМИ прояснили данную историю - оказывается, речь идет о типичной для украинского ВПК последних лет аферисткой негоции, центральную роль в которой играет созданная в 2015 году в штате Делавэр (известном, как американский "оффшор") "американская корпорация" Aviastar Invest Corporation, президентом которой с 2017 года является эмигрировавший ранее в США с Украины некий Геннадий Креймерман, проживающий в Нью-Йорке в Бруклине (sic). Креймерману также принадлежат ООО "Авиастар Инвест Украина", которое зарегистрировано в жилом доме на Борщаговской улице в Киеве, и ООО "Авиапроминвест" в Одессе. Вице-президентом (и, видимо, фактическим главой) "американской корпорации" Aviastar Invest Corporation является некий Григорий Шимширьян, предположительно, имеющий несколько гражданств, и о котором известно, что он является также "помощником-консультантом на общественных началах" народного депутата Украины Федора Вениславского от пропрезидентской фракции "Слуга народа", являющегося членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Теперь Шимширьян выступает в качестве "представителя пула компаний-инвесторов" в составе Aviastar Invest Corporation (США), DISTAR CZ as (Чехия) и Southwest Florida Aviation International (США). На состоявшемся 11 марта заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Шимширьян заявил, что "наша группа компаний" уже "провела переговоры и с министерством обороны [Украины], на уровне заместителя министра, и с Советом национальной безопасности и обороны [Украины]", и что на Одесском авиационном заводе планируется крупноузловая сборка вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International.

Шимширьян заявил, что "…задача, которую нам поставили, это успеть собрать два вертолета - SW205 и новую модернизацию 205Т, с двумя двигателями, - с "Укроборонпромом", в рамках заключенного с Одесским авиазаводом договора о совместной деятельности. И на 30-летие независимости Украины осуществить подъем этого вертолета".

Слова Шимширьяна подтвердил на заседании заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко: "Мы вместе разработали карту имплементации этого проекта, которая состоит из нескольких частей. Первая - это изготовление одного или двух вертолетов на территории Одесского авиазавода до 30-летия независимости в гражданской версии. Вторая - создание КБ на Одесском авиазаводе, которое при необходимости сможет вносить необходимые изменения в эти вертолеты", и далее: "Потом будет сделано совместное конструкторское бюро, под заказ вооруженных сил Украины или Национальной гвардии, согласно ТТЗ, будет способно доработать конструкцию. Если надо, обеспечить нужное вооружение и доработать до военной версии этого вертолета". Ну и, конечно же, "локализизация до 50% планируется на протяжении 3-5 лет".

Таким образом, негоция сводится к организации при посредничестве подставных контор Шимширьяна якобы "сборки" на Одесском авиационном заводе вертолетов американской компании Southwest Florida Aviation International (SWFA)
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29.09.2022 01:53 Відповісти
На что тут следует обратить внимание
1, некий Григорий Шимширьян, предположительно, имеющий несколько гражданств, и о котором известно, что он является также "помощником-консультантом на общественных началах" народного депутата Украины Федора Вениславского от пропрезидентской фракции "Слуга народа", являющегося членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
2, Потом будет сделано совместное конструкторское бюро, под заказ вооруженных сил Украины или Национальной гвардии

ТО ЕСТЬ РОССИЙСКАЯ РОЗВЕДКА ВСЕ ТАКИ ДОБРАЛАСЬ ДО САМОГО ЦЕНТРА державного предприятия
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29.09.2022 01:56 Відповісти
Уважаемая? А как у Вас с логикой? Где тут намёк или информация о ХОЗЯЕВАХ завода? Там написано...с кем договариваись!!! К какими дожностными лицами МОУ!!! Ну так убейте меня фамилией хазяина или хозяев Одесского АРЗ! И таких примеров масса. У нас на НАРПе хотели частники ремонтировать коммерческие Ил-76 ... не вышло... Логика Вашего вброса в чём? В том что это бы бред? Так это точно такой же бред..как и Ваше знание хазяев завода.!!!)))
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29.09.2022 02:01 Відповісти
Логика моего вброса в том , «россияне в Украине многое успели подгрести под себя и особенно инфраструктурные и транспортные объекты»

29.09.2022 01:01 С

и все подобные компании надо проверять . вот на Южмаше тетка документы фсб отдавала . А была бы практика проверки на полиграфе - не было бы в Украине такого количества кацпского дерьма
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29.09.2022 02:09 Відповісти
.. у нас рядом с гундосым сидят российские кадры... и что? Сильно полиграф помогает? У нас 73 процента потенциальных идиотов ходит по стране, и по их вине гибнет цвет нации. Они что ..это понимают? У нас падаль три года разрушала армию и в том чисе ОдАРЗ... кто то что то понял из быдла? Как визжали в экстазе от гундосого предателя..так и продожают. Ни кровь..ни смерти быдло людьми и нацией не сделают. Повторюсь! Шарь Де Голль писал. Все перемены в странах..делает разумное меншинство! Поймёте и Вы меня? Всего наиучшего!
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29.09.2022 02:20 Відповісти
Вертолетная афера на Одесском авиационном заводе

https://bmpd.livejournal.com/4273778.html
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29.09.2022 01:58 Відповісти
ну так кто хазяин предприятия МОУ? Ну афера... ну и далее что? Вы так и не поняли..о чём речь идёт?
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29.09.2022 02:02 Відповісти
Ваша проблема, что Вы хотите идти по букве закона, а в Украине многое решалось без этой буквы
как сказал мне один знакомый в Словакии , что без Могилевича в Украине никто не чихнёт .

надеюсь , что после войны все схемы коррупционные рухнут
ХОТЯ в Словакии есть много серьезных фирм оформленных на словаков, а конечные бенефициары - россияне . И в других странах ЕС тоже такая схема . ПОТОМУ я и обратила внимание На то, что россияне в Украине многое успели подгрести под себя и особенно инфраструктурные и транспортные объекты
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29.09.2022 01:01 Відповісти
Ваша пробема в нашем общении, что Вы банально просто не знали..что завод государственный и никаких хазяев там и близко не было. Поэтому и рассказали сказку..написанную Вами. Всего наилучшего! )))
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29.09.2022 01:08 Відповісти
Я смотрю Вас крепко зацепил вопрос проверки предприятий ? Разворовали страну и теперь говорите , что это сказки 🤣🤣
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29.09.2022 01:13 Відповісти
А так как Вы упорно нарываетесь на информацию , то расскажу Вам как Кусюк ( так вроде наша Ряба зовётся🤣) получил в 2014-15 году огромную колосальною суму денег из бюджета Украины ( он в то время был зам главы АПУ) и вместо того, чтобы пустить ее на развитие предприятия, КУПИЛ СЕБЕ В СЛОВЕНИИ ПТИЧЬЮ ФЕРМУ У РОССИЯН , которые ее купили у словенцев за копейки. И стал европейским производителем . ХОРОШО УСТРОИЛСЯ ? Дорог там строить не надо , ЕС ещё и поддерживает финансово производителей . Остальные производители Европы протестовали против поддержки КусюкА .
Я эту ферму видела лично
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29.09.2022 01:09 Відповісти
Девушка!! Разговор идёт о предприятии МОУ , которое назвается ОдАРЗ! И не надо мне тут сказки рассказывать о курах!!! И ВАША РЯБА никогда не была государственным предприятием ! И директор ОдАРЗ что мог украсть..так это запчасти с украинского истребителя стоящего на модернизации и поставить его на ангольский истребитель, чтобы выполнить заказ и не сорвать договор! Так кто хозяин оборонного предприятия в Одессе, которого Вы знали?!
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29.09.2022 01:16 Відповісти
Кто хозяин , я не знала , зато впервые тогда узнала что в Одессе есть авиаремонтный завод . И это меня удивило . Его наверно уже выкупили у фонда Майна
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29.09.2022 01:24 Відповісти
Странно! А кто это написал? Sophia-Maria Duglass

«Это было во времена Янека - так что делайте выводы сами»
могу даже уточнить - из АП искали выход на хозяев , а я в то время была Одессе и оказалась в курсе . Так что Ваши « ДП» не совсем ДП.

Вы в курсе... и не знали об Од АРЗ!?
Уважаемая! Давайте закончим наше общение! Вы уже заврались по полной... поэтому есть смысл прекратить дальнейшее падение в пропасть. А завод как бы предприятием МОУ..так и остался.
И в седующий раз не выдумывайте небылиц! Спокойной ночи!
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29.09.2022 02:12 Відповісти
1. Во времена Янека россияне пытались прихватить побольше предприятий в Украине - это факт
2. много предприятий они потом останавливали и пускали под пресс - это факт
3. чтобы вывести предприятие из под МИН ОБОРОНЫ , надо искать с кем можно решить вопрос - это факт
4. я в то время была в Одессе и у меня спросили , знаю ли я кого-то из хозяев завода ( о существовавании завода я не знала)
5. ВЫ ХАМ - это факт
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29.09.2022 02:18 Відповісти
Ну что ж... ещё раз!!!! из АП искали выход на хозяев , а я в то время была Одессе и оказалась в курсе .

ТАК В КУРСЕ ЧЕГО ВЫ ОКАЗАЛИСЬ!?
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29.09.2022 02:25 Відповісти
Позвольте по - одесски : вы фасоном не вышли , чтобы с Вами беседовать
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29.09.2022 02:44 Відповісти
Вы даже поняия не имеете..что такое ОБОРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ... и что надо сдеать, чтобы вывести ..выкупить..украсть его у МОУ! Это не куриную фабрику выкупить! Девушка! У нас за 30 лет кроме Мотор Сичи НИ ОДНОГО АРЗ не продали и не выкупили. Мотор Сич кстати тоже акционерное общество..)))И тоько ребёнок может в Одессе искать хозяев завода...зная..что это предприятие МОУ)))) Спокойной ночи.
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29.09.2022 02:29 Відповісти
Ой ли , а то что пол армии распродали при Тимошенко ? А то, что вертолеты брали в аренду за копейки и здавали за большие деньги в Африку ?

а то что Тимошенко в Одессе прихватила огромный кусок земли Мин обороны на берегу моря?

Не грузите меня своим пафосным враньем
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29.09.2022 02:42 Відповісти
Следующий раз врите более профессионально!!!)))
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29.09.2022 10:15 Відповісти
5 років позбавлення волі

і всьо ?
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28.09.2022 13:46 Відповісти
І фсьо.
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28.09.2022 13:52 Відповісти
ну самолетик игрушечный можно еще в жопу ему затолкать
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28.09.2022 14:09 Відповісти
За зраду дають лише до 5 років ?!!
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28.09.2022 14:00 Відповісти
і це під час війни ?
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28.09.2022 14:01 Відповісти
**** плакаю )))) судя по картинкам - пьяный штирлиц ишел по рейхстагу в шапке ушанке, с балалайкой, и за ним тащился парашют... штирлиц никогда не был так близко к провалу ))))))
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28.09.2022 14:07 Відповісти
портновсько-дермаківська ДБР достатньо проінформована про зрадників..
і використовує цю інфу досить вибірково, враховуючи "розу вітрів" на нестабільній зе Банковій (ну от нема віри недалекому зедиктору ******** новин)
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28.09.2022 14:16 Відповісти
 
 