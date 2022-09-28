"Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могилі батьків Путіна у Санкт-Петербурзі залишили послання. ФОТО

У Санкт-Петербурзі на могилі батьків Путіна активісти залишили "звернення", стилізоване під запис у шкільному щоденнику. У ньому йдеться про те, що їхній син жахливо поводиться - б’ється із сусідами та погрожує підірвати школу.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Послання покійним батькам диктатора Путіна залишили на Сарафимівському кладовищі Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" - йдеться в посланні.

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