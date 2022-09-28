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Путін (21421) Санкт-Петербург (246)

"Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могилі батьків Путіна у Санкт-Петербурзі залишили послання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Санкт-Петербурзі на могилі батьків Путіна активісти залишили "звернення", стилізоване під запис у шкільному щоденнику. У ньому йдеться про те, що їхній син жахливо поводиться - б’ється із сусідами та погрожує підірвати школу.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Послання покійним батькам диктатора Путіна залишили на Сарафимівському кладовищі Санкт-Петербурга.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" - йдеться в посланні.

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Ваш сын безобразно себя ведет! - на могилі батьків Путіна у Санкт-Петербурзі залишили послання 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
І заберіть його до себе.
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28.09.2022 14:11
+38
а то мальчик попал в плохую компанию

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28.09.2022 14:13
+37
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28.09.2022 14:11
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І заберіть його до себе.
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28.09.2022 14:11 Відповісти
а то мальчик попал в плохую компанию

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28.09.2022 14:13 Відповісти
vovik adolfic pukin-sin! Gadjonisj ****** nedobitii.
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28.09.2022 14:56 Відповісти
Краще відправте у виправний АД!
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28.09.2022 14:39 Відповісти
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28.09.2022 14:11 Відповісти
Русский бунт бесмысленный и беспощадный
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28.09.2022 14:11 Відповісти
Стоять на колінах і бунтують ...
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28.09.2022 14:40 Відповісти
покакати забули
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28.09.2022 14:14 Відповісти
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28.09.2022 14:19 Відповісти
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28.09.2022 14:28 Відповісти
Получил ***** от трудовика,теперь домахивается до физрука.
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28.09.2022 14:31 Відповісти
І взагалі ваш син- *****!
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28.09.2022 14:36 Відповісти
Согласен - слишком много букв! Коротко и ясно: "Ваш окурок - XY*ЛO!"
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28.09.2022 14:55 Відповісти
Зима скоро
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28.09.2022 14:36 Відповісти
ваш сын поганое *****,маньяк и выродок!немедленно заберите его к себе!
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28.09.2022 14:38 Відповісти
Родители? путина? Такое чудовище могли зачать и родить только самка гиены и шакал!
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28.09.2022 15:10 Відповісти
Це його прийомні батьки. Вони не справились з вихованням чудовиська.
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28.09.2022 19:22 Відповісти
Надо было написать "Заберите его с собой срочно!"
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28.09.2022 15:34 Відповісти
А это сильно!
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28.09.2022 15:43 Відповісти
У него мать была проститутка , и нагуляла это чудовище непонятно с каким алкашом
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28.09.2022 15:44 Відповісти
Не знал что дохлая проститутка валяется в Питере, надо будет как нить поехать насрать на могилу шлюхи этой
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28.09.2022 15:52 Відповісти
Нехай заберуть його до себе якомога скоріше.
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28.09.2022 17:12 Відповісти
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28.09.2022 21:37 Відповісти
 
 