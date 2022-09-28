Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Одного із ворожих поплічників затримано у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена.
Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШРФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.За вказівкою окупанта, зрадник мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.
Ще одну російську агентку співробітники СБУ затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.
Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
нэ надо стрэлять, дорогой!
отдайтэ гордым кавказским овцеобам-ахматовцам! 😂
А такой же хороший бизнес-план был ....
Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II
Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.
За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».
Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.
За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.
А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».
Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
ті просто не пам'ятають роду то не розуміють злочини, що роблять
ці-гірші
ці жили, пили та їли з цієї землі
і її ж зрадили
я ж правильно розумію, що це не була історія "я знав державну таємницю та розтрендів її ворогу"
це "я хотів грошей, тому шукав ворога землі, на якій я живу, щоб мені заплатили за відомості, як накапостити землі, на якій я живу"?
та я б за таке роздерла б як тая дурна мавпа газету.
Кацапы здесь уже давно все поделили. Все эти так называемые мэры или как их там - это в любом случае смертники, набранные из неустроенных в жизни чертей, алкоголиков и бездельников в основном, которых поставили как ширму, а затем бы ликвидировали и поставили своих, тех самых, кто внес деньги в фонд хунты. Особенно учитывая по 5-6 детей от любовниц у многих и соответственно не меньшее число внуков у каждого.
Просто шок с тупости этих людей. ОРДЛО перед глазами с этих тотальным криминалом и сбором дани с бизнесменов, а этот всерьез рассчитывал на что-то. Еще раз: в 1941-ом году при отступлении Красной армии был дан приказ расстрелять ту группу заключенных, которая сотрудничала с администрацией. Воров не трогали. По понятным причинам все это было сделано. Предателей никто в мире не уважает, а презирают. В том числе и те, ради которых ты и предал Украину.
Герр путлер,я стараюсь,но они сами палятсч в соцсетях...,а радистка Кэт выложила свои фото в откровенных позах...
Что голая была? капюшон был на башке, остальное не помню... темно было,Герр путлер...🤣
Нещодавно почув таку історію, - сиділа собі жіночка в парку в моєму центральноукраїнському містечку. Поряд, на сусідню лавочку присіли дві кобили і давай між собою на чістєйшем кацапском нарєчії разгаварівать. Мовляв, "хароший гарадок, тіхій, спакойний, і квартіри дєшовиє, можна покупать". А інша продовжила, - "ага, - вот кагда прідут сюда наши, можна будєт здєсь астацца жить..."
Ця гниль кацапська по всьому світу розповзається.
На мою думку, потрібно негайно внести зміни у законодавство, і позбавляти таке лайно українського громадянства. А то воно, навіть коли відсидить якийсь час, вийде, і буде знову гадити нашій країні, вибирати таких самих кацапо-зомбаків.
Країни Балтії дуже вірно зробили, коли надавали громадянство тільки лояльним членам російськомовного населення. Цим уникли багатьох проблем.
Віддаю перевагу інтернету і Ютубу, - там можна самому обирати необхідну інформацію.