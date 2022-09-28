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Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 01

Одного із ворожих поплічників затримано у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР Крим. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові. Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена.

Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті – "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШРФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань.За вказівкою окупанта, зрадник мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ВІДЕО+ФОТО

Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 02

Ще одну російську агентку співробітники СБУ затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів. Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.

Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ 03

Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом. Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Затримано прокремлівську агітаторку-чиновницю столичного ЦНАП, яка закликала знищувати українців, - СБУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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28.09.2022 17:05
+12
Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
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28.09.2022 17:13
+11
маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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28.09.2022 17:03
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маленькую сучку отдать бурятам, второго просто расстрелять
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28.09.2022 17:03 Відповісти
зачем стэлять?
нэ надо стрэлять, дорогой!
отдайтэ гордым кавказским овцеобам-ахматовцам! 😂
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28.09.2022 17:24 Відповісти
вони нещодавно двох мобиків-динировців перед строєм згвалтували 😊
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28.09.2022 17:26 Відповісти
Пособничество ТЕРРОРИЗМУ С ОТЯГЧАЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ Депутаты , ………,КАКОГО ЧЕРТА ЕЩЁ за 7 месяцев не исправили на - ПОЖИЗНЕННОЕ С ПОЛНОЙ КЛФИСКАЦИЕЙ ⁉️⁉️⁉️⁉️
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28.09.2022 18:02 Відповісти
до хрена таких к сожалению. на тех территориях - особенно среди пенсов и совков недобитых
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28.09.2022 20:25 Відповісти
надеялись еще пару лет сведения передавать.
А такой же хороший бизнес-план был ....
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28.09.2022 17:04 Відповісти
Да тут в тылу полно зеленых слуг кацапского народа.

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам`ятника Катерині II

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі.

За відповідний проект рішення, запропонований фракцією «Європейської Солідарності», проголосувало лише 17 депутатів, повідомляє кореспондент «Думської».

Проти не було нікого, один депутат утримався, 21 не голосував.

За були всі депутати від ЄС, а також, як не дивно, деякі представники від забороненої ОПЗЖ, зокрема Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько.

А ось із президентської партії «Слуга народу» за проект проголосували троє - Олексій Асауленко, Ольга Квасніцька та Дмитро Рибак, решта голосування проігнорували. І це після відвертого натяку з боку Володимира Зеленського, який наголосив у листі до міськради важливість захисту національних інтересів та «очищення суспільного простору від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Також на підтримку демонтажу пам'ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка констатувала, що вони не бралися під охорону держави як об'єкти культурної спадщини.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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28.09.2022 17:05 Відповісти
Ну, позиция зажопинцев понятна - у них жопы пылают от страха, а у зелени - пока нет. Бессташное монобольшинство.
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28.09.2022 17:12 Відповісти
нужно правки внести какую пророссийскую ЗЕ партию запретить
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28.09.2022 20:22 Відповісти
Там де Зеля влізає, все накривається мідним тазіком(
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28.09.2022 21:31 Відповісти
це навіть не манкурти
ті просто не пам'ятають роду то не розуміють злочини, що роблять
ці-гірші
ці жили, пили та їли з цієї землі
і її ж зрадили
я ж правильно розумію, що це не була історія "я знав державну таємницю та розтрендів її ворогу"
це "я хотів грошей, тому шукав ворога землі, на якій я живу, щоб мені заплатили за відомості, як накапостити землі, на якій я живу"?
та я б за таке роздерла б як тая дурна мавпа газету.
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28.09.2022 17:09 Відповісти
На какой бизнес рассчитывал этот идиот? Его бы жену схватили и пытали бы у него на глазах, выбивая деньги где они спрятаны. И его соглашениями и договоренностями бы просто подтерлись. Изменил Родине ни за что, за фуфло.

Кацапы здесь уже давно все поделили. Все эти так называемые мэры или как их там - это в любом случае смертники, набранные из неустроенных в жизни чертей, алкоголиков и бездельников в основном, которых поставили как ширму, а затем бы ликвидировали и поставили своих, тех самых, кто внес деньги в фонд хунты. Особенно учитывая по 5-6 детей от любовниц у многих и соответственно не меньшее число внуков у каждого.

Просто шок с тупости этих людей. ОРДЛО перед глазами с этих тотальным криминалом и сбором дани с бизнесменов, а этот всерьез рассчитывал на что-то. Еще раз: в 1941-ом году при отступлении Красной армии был дан приказ расстрелять ту группу заключенных, которая сотрудничала с администрацией. Воров не трогали. По понятным причинам все это было сделано. Предателей никто в мире не уважает, а презирают. В том числе и те, ради которых ты и предал Украину.
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28.09.2022 17:10 Відповісти
Вони наводили смерть на людей тому було б доречно їх повішати на місці.
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28.09.2022 17:13 Відповісти
Штирлиц, вы когда научитесь не просирать нашу агентуру в Украине?
Герр путлер,я стараюсь,но они сами палятсч в соцсетях...,а радистка Кэт выложила свои фото в откровенных позах...
Что голая была? капюшон был на башке, остальное не помню... темно было,Герр путлер...🤣
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28.09.2022 17:19 Відповісти
Обоих в петлю неглядя!СБУ РЕСПЕКТ!
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28.09.2022 17:44 Відповісти
Бл... ! Коли цю мерзоту почнуть стріляти "при спробі втекти"?
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28.09.2022 17:53 Відповісти
до хрена таких к сожалению. на тех территориях
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28.09.2022 20:23 Відповісти
Тільки двох? Та там можливо тільки двоє мають проукраїнську позицію, решта такі, к затримали. Там десятиріччями партія регіонів, яка недавно носила назву ОПЗЖ годували їх російською пропагандою. А зараз колишні ОПЗЖ разом зі "слугами" годують цією пропагандою вже всю Україну черех канал "єдиних новин". На цих телеканалах працюють ті, що працювали на "інтері", "112", "1+1" та інших.
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28.09.2022 18:16 Відповісти
Таких повно вже по всій території України.
Нещодавно почув таку історію, - сиділа собі жіночка в парку в моєму центральноукраїнському містечку. Поряд, на сусідню лавочку присіли дві кобили і давай між собою на чістєйшем кацапском нарєчії разгаварівать. Мовляв, "хароший гарадок, тіхій, спакойний, і квартіри дєшовиє, можна покупать". А інша продовжила, - "ага, - вот кагда прідут сюда наши, можна будєт здєсь астацца жить..."

Ця гниль кацапська по всьому світу розповзається.
На мою думку, потрібно негайно внести зміни у законодавство, і позбавляти таке лайно українського громадянства. А то воно, навіть коли відсидить якийсь час, вийде, і буде знову гадити нашій країні, вибирати таких самих кацапо-зомбаків.

Країни Балтії дуже вірно зробили, коли надавали громадянство тільки лояльним членам російськомовного населення. Цим уникли багатьох проблем.
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28.09.2022 19:28 Відповісти
це можливо тільки при іншому президентові, бо цей сам стійкий малорос, який побачив напраямок вітру і переодягнувся в українську вишиванку і заговорив українською, хоча пролодовжує знищувати мову і патріотів, все більше і більше ЗМІ і телеканали транслюють фільми і передічі російською на 9 році війни.
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28.09.2022 19:57 Відповісти
Зомбоящиком вже дуже давно не користуюся. Телевізор залишився лише у якості додаткового монітора для перегляду відео з інтернету.
Віддаю перевагу інтернету і Ютубу, - там можна самому обирати необхідну інформацію.

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28.09.2022 20:28 Відповісти
Сцикля...ше хліб мій жере
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28.09.2022 18:29 Відповісти
а потім на буцигарню і там даватимуть їсти, от з якої речі воно жертиме саме і мій хліб в тому числі? всі нормальні люди знають звідки він береться....
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28.09.2022 18:32 Відповісти
Ці гниди ще живі? Годуйте їх гарно, щоб не поскаржились як рашинськи недобитки в українському полоні.
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28.09.2022 18:56 Відповісти
так і я ж про це
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28.09.2022 20:23 Відповісти
Набридло повторювати - якби в березні-квітні розстріляли ,на площах,перших десять отаких,вже забулиб про їх існування.
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28.09.2022 20:30 Відповісти
 
 