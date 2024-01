Росіян на кордоні з Грузією "зустрічають" протестувальники з українськими прапорами. ФОТО

На кордоні з Грузією росіян, які втекти з РФ від мобілізації, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами", – ідеться в повідомленні.

Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала у твіттері зображення з людьми, які тримають у руках банери, на одному з яких написано: "В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?".

Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving.



‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx