Росіян на кордоні з Грузією "зустрічають" протестувальники з українськими прапорами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На кордоні з Грузією росіян, які втекти з РФ від мобілізації, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
"Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами", – ідеться в повідомленні.
Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала у твіттері зображення з людьми, які тримають у руках банери, на одному з яких написано: "В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?".
Near the Georgia border crossing into Russia, protesters are playing the Ukrainian national anthem and trolling the Russians who are leaving.— Emma Burrows (@EJ_Burrows) September 28, 2022
‘In surveys, most of you support the war. So why now are you leaving?’ reads the sign carried by the man draped in the Ukraine flag. pic.twitter.com/909lrQeFxx
На іншому банері, який тримає дівчина, написано: "Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки – результат бездіяльності самих росіян". У своїй публікації редакторка зазначила, що біля грузинського кордону з Росією протестувальники співають гімн України та "тролять" росіян, які виїжджають зі своєї країни.
Нагадаємо, вчора грузинський опозиційний рух "Дроа" анонсував проведення акції протесту біля російсько-грузинського кордону через збільшення потоку росіян, які втікають з Росії через мобілізацію. За словами організаторів акції, безпрецедентний потік російських громадян, які в’їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки й економіки, до того ж, країна не готова впоратися з таким потоком російських мігрантів. Крім того, організатори зазначили, що на тлі підтвердженої співпраці ФСБ Росії та Служби державної безпеки Грузії неможливо встановити, хто перетинає кордон.
Будь ласка, зачекайте...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:
- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!
- Чому?
- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
краіну !
Пригадайте 2008 рік , коли тіж росіяни прийшли на вашу землю
вас вбивати і захопили ваші землі !!
женіть цю погань , бо буде біда !!
Провєрілі...
Пильнуймо Україну!!! Пам'ятаймо про злиття вагнерівців з ОПУ та 3 роки грошей з бюджету України в асфальт!!
Смерть рашистам *****, але і «своїх служок» пильнуймо!!!
@_Fashington
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3 ч
Россияне сами покупают броники и каски, чтобы отправиться в составе второй армии мира на войну, которую развязал Путин. Когда им скажут, что завтра их будут вешать, то они купят верёвку втридорога и оформят ипотеку на стул
Казахстан вчера оприлюднил - блин, вот сходу не могу уже найти замену на русском - данные по пересечению границы. За время объявления мобилизации в Казахстан въехали 98.000 россиян.
Выехали шестьдесят четыре тысячи.
Финляндия вчера заявила о том, что за прошедшие сутки в страну въехало семь с половиной тысяч россиян. А выехало, к слову - три с половиной.
Всего за неделю мобилизации в Финляндию въехало 43 тысячи, выехало 22,6.
На пике, который пришелся на выходные, ну, пусть будет пять тысяч положительного сальдо на въезд.
Эта лавочка закрывается - Финляндия заявила о том, что не хочет больше быть транзитной страной и закрывает границу для русских.
В Грузию, где, если читать Твиттер, прям ужас-ужас, столпотворение и половина России - за сутки въезжает 10 тысяч человек. Всего МВД Грузии заявляет, что в страну за неделю мобилизации въехало 53 тысячи россиян. Шестьдесят процентов из них уже выехало обратно - заявляет МВД Грузии - и смысла закрывать границу нет.
В Евросоюз по данным ВВС, которые приводят статистику пограничного агентства Frontex, въехало 66 тысяч россиян. Всего же с февраля 2022 въехало 1,3 миллиона. Выехало 1,27 миллиона.
За все время во все страны - давайте возьмем по максимуму с запасом в две головы - пусть будет аж невероятные четверть миллиона выехавших.
Знаете, сколько это будет от ста сорока миллионов?
Ноль целых восемнадцать сотых процента. Давайте циферками, так нагляднее - 0,18. Или 0,1 если обрезать до десятых.
Одна. Десятая. Процента.
Это даже не статистическая погрешность.
В реальном, а не математическом мире, это просто несуществующие цифры.
Доля мужского населения России составляет 67 миллионов человек. Давайте отметем половину молодых и старых. Мобрессурс - миллионов тридцать. Лукашенко вот говорит о двадцати пяти миллионах мобилизационного ресурса мужского населения призывного возраста.
Это ноль тридцать семь процента.
В циферках - 0,3 процента.
Они даже сбежать не могут.
Они не в состоянии даже массово бежать от мобилизации, чтобы не убивать украинцев.
Нет никакого массового бегства россиян от войны.
Оно существует только в твиттере.
Только в головах розовощекого идиота, русского либерала, который все еще верит в какающих бабочками пони на радуге и русских, способных принимать самостоятельные решения. Этот нарратив ему нужен только для одного - отмыться самому, писать постики про то, что «вот видите, мы еще не все конченные!»
Нет. Все. Конченные.
Ну, точнее на 99,88 процентов, если быть совсем точным.
За восемь месяцев на две страны нашлось только два человека, которые с оружием в руках дали отпор гестаповцам - один в Беларуси, помните, перестрелял ментов, и один вчера в оркостане в военкомате.
Два человека от ста сорока миллионов - тут уж проценты высчитывайте сами.
А массово они будут ныть, снимать ролики про ржавые автоматы - но идти, идти, идти в военкоматы и ехать на войну.
Рейх кристаллизовался. Всё. Кристаллизация произошла.
Никогда не думал, что соглашусь с Лукашенко - но тут он абсолютно прав. В данный момент этот мужик обитает в реальности. Ну, да, уехало у тебя пару сотен тысяч, и что?
Тем более, что да, не найдя себе такого уровня жизни, как в Москве, помыкавшись без работы и документов по тем, кого они называли урюками и сдавали квартиры только славянам, большая часть из них потом вернется обратно.
Они поставят в строй сотни тысяч. А потом миллионы.
И к этому надо быть готовым.
Надо начинать готовится уже сейчас.
Эйфория от успеха на Харьковщине, окончательно ушедший страх перед толпой алкоголиков и пришедшая на его место вера в себя, безусловно, имеет ключевую важность. Это психологический перелом в войне.
Но пренебрежительное отношение к миллионным ордам одичалых никогда до добра не доводит.
Жить нужно все-таки в реальности.
Извините за холодный душ.
Ваш Дед.
https://glavcom.ua/world/observe/budujut-khalupi-ta-lishajut-hori-smittja-jaka-situatsija-na-vijizdakh-iz-rosiji-878509.html накопичуються гори сміття, залишені росіянами.
Вони й у себе вдома не гнушаються ссать на вулиці, і срать.
А в таких умовах я думаю вони навіть сраки не витирають...