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Війська РФ вночі атакували Миколаїв, пошкоджено цивільні об’єкти, - Сєнкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники вночі 29 вересня били по Миколаєву, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти.

Про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці обстежують місце обстрілу. Тому детальну інформацію напишу вам пізніше. Наразі зазначу лише, що постраждали цивільні об’єкти", – написав Сєнкевич.

Він також виклав фото уламків ракети, якою сьогодні вночі атакували Миколаїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Протягом доби ворог обстрілював та атакував дронами і населені пункти області

Війська РФ вночі атакували Миколаїв, пошкоджено цивільні об’єкти, - Сєнкевич 01

Автор: Наталя Джума
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Бідні миколаївці, кожної ночі, а то в вранці чи вдень на їх голови падають ракети і головне, що на сьогоднішній день немає рішення цієї проблеми. Залишився один захист - це Бог, якому люди моляться і просять захисту.
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29.09.2022 08:06 Відповісти
Рішення є відповідати ударами по запаребріку, але нічим.
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29.09.2022 08:11 Відповісти
так, напишу знову про бездію влади, про що не раз тут писав. Миколаївці раділи, шо "зробили всіх разом", там за "слуг"проголосувало більше 90%. Раділи за нові дороги і не звертали увагу, що "слуги" знищували армію, не робили ракет, систем ППО, закупали російський бітум, вугілля, відводили свої війська і переслідували реальнну опозицію. Понаставляли на керівні посади делатантів і малоросів, то чим можна захищатися чи бити по кацапах?
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29.09.2022 08:25 Відповісти
Ця біда не тільки в Миколаєві і тепер маємо що маємо.
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29.09.2022 08:31 Відповісти
 
 