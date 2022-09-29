Рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Пошкоджено промислову інфраструктуру та приватні будинки, - ОВА. ФОТО

Вночі рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.