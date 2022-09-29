Росіяни продовжують вести обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Святогірської громади. Є вбиті та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

На Донецькому напрямку ворог уночі масовано бстрілював Мар’їнську, Очеретинську та Авдіївську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Мар’їнській громаді під обстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка та Олександропіль. У Максимільянівці пошкоджено 3 приватні будинки, в Олександрополі – 1 людина поранена, 2 будинки пошкоджено. В Очеретинській громаді поранено 1 людину в Нетайловому. В Авдіївці були поодинокі прильоти, а зранку – масований артобстріл центру. Наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Горлівському напрямку було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади, а також в околицях Соледара, Яковлівки та Роздолівки у Соледарській громаді. Без жертв.

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На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Богородичне під Святогірськом – вбили одну людину.







