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Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок російських ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра є загиблі та поранені. Серед них - маленькі діти. Поліція збирає докази воєнних злочинів армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, повністю зруйновані декілька приватних будинків, понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Пошкоджені приватні домівки та кілька багатоповерхівок міста.

"Ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, серед них дитина, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 01
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 02
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 03
Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок 04

Скоєні військовими РФ злочини документуються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Урод - это далеко не самый худший человек, что есть на Земле. Не меньшей тварью является Кучма и его шестерки, слившие может быть эти самые ракеты и ракетоносцы, которым сейчас истребляют наш народ (не очень удачно, мы бы стреляли куда лучше и больнее). Слившие за настолько мизерную взятку (про пополнение бюджета и оплату за газ молчу даже, там даже не деньги), что просто стыдно, что есть такие люди. И при этом даже на тот момент у них на глазах было Приднестровье, Абхазия, Карабах, да и даже война на Балканах самая что ни на есть война с геноцидом. И везде кацапы засовывали свой нос, да и наши бойцы уже на стороне Добра участвовали во всех этих войнах. И посмелее войск ООН были, те только в штабе умеют сидеть и убегать, если им есть личная угроза. А про Чечню даже говорить не стоит. Прямо у всех на глазах генералы без ведома Ельцина отправляют танковую колонну на верную смерть, а потом заявляют Ельцину, что наших парней убили. И у него нет выбора, кроме как вступить в войну. То есть был показан сценарий, как КГБ-ФСБ начинает войну ради личной власти и выгоды и что это будет еще, еще и еще. Кучма обязан был все это видеть и не предавать страну.
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29.09.2022 10:59
+18
А де наші системи ППО? Чому за три роки не зробили жодної? Хто в цьому винен? Хтовсі проекти, все це закатав в дороги і залишив своїх виборців не захищеними? Чому ми про це не чуємо з "Єдиних новин"? А чому навіть ті радянські, що були на озброєні, хтось вивів із строя, давши команду вилучити клістрони? Хто це? Клістрони вилучали ФСБ, бо вони вкрадені з їх складів, чи що то за ворожа служба? Вони вже заарештовані, чи на курортах?
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29.09.2022 11:10
+14
якщо Ви не впевнений, то це не означає, що це так. Українськак система ППО була в 2019 році на 80% готова для випуску, а такі ракетні комплекси як "Нептун", "Сапсан-Нрім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", Верба"та інні на 100%, тільки довипробовували деякі вироби на доцільність використання для інших цілей. Де ці ракети? Скільки їх виготовили, чи все перевели в туалетний папір? Кого Ви тут лікуєте? Чому при "баризі" все це зробили, а при "нє варуючем" все це знищили і нічого свого не зробили? А чому не виготовили на 100% готову САУ "Богдана"? Де наші безпілотники? Де виготовлення наших снайперських, наших снарядів? А чому вилучили клістрони якраз перед війною з тих систем ППО, які були відремонтовані?
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29.09.2022 11:31
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Уроди, нема слів...
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29.09.2022 10:54 Відповісти
Урод - это далеко не самый худший человек, что есть на Земле. Не меньшей тварью является Кучма и его шестерки, слившие может быть эти самые ракеты и ракетоносцы, которым сейчас истребляют наш народ (не очень удачно, мы бы стреляли куда лучше и больнее). Слившие за настолько мизерную взятку (про пополнение бюджета и оплату за газ молчу даже, там даже не деньги), что просто стыдно, что есть такие люди. И при этом даже на тот момент у них на глазах было Приднестровье, Абхазия, Карабах, да и даже война на Балканах самая что ни на есть война с геноцидом. И везде кацапы засовывали свой нос, да и наши бойцы уже на стороне Добра участвовали во всех этих войнах. И посмелее войск ООН были, те только в штабе умеют сидеть и убегать, если им есть личная угроза. А про Чечню даже говорить не стоит. Прямо у всех на глазах генералы без ведома Ельцина отправляют танковую колонну на верную смерть, а потом заявляют Ельцину, что наших парней убили. И у него нет выбора, кроме как вступить в войну. То есть был показан сценарий, как КГБ-ФСБ начинает войну ради личной власти и выгоды и что это будет еще, еще и еще. Кучма обязан был все это видеть и не предавать страну.
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29.09.2022 10:59 Відповісти
потому что это были не государственные деятели в лучшем смысле этого слова, а случайные мелкие люди, чудом оказавшиеся у власти..., люди, которые в государственных делах мыслили на уровне выгод для торгаовца на рынке, не более...
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29.09.2022 11:04 Відповісти
Такими были и есть все , кроме Порошенко‼️Но он тоже был мягкотел и радикально не задействовал все возможности, например полностью перестроить СБУ и………
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29.09.2022 11:38 Відповісти
Як ви гадаєте, а що б відбулося в 2014 році, якби у Януковича і Лебєдєва була ядерна зброя і вони з кодами управління втекли б в Пуйлостан?
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29.09.2022 15:01 Відповісти
А чого ти навіть не згадуєш роль Штатів в цій історії?
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29.09.2022 11:08 Відповісти
Він все правильно трактує, мова йде не про ЯО, а зокрема про стратегічну авіацію, ракети середньої дальності і подібне, а тут якраз штати не причому і винні зокрема всі наші уряди до 14 років.
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29.09.2022 12:46 Відповісти
Самый жуткий и провальный период в нашей последней 30-летней истории, эпоха красного директора чучмы то была! Даже шапкокрад, что банально тырил, а он банальная ворюга изначально, не так наделал беды как чучма! Именно он сформировал олигархат в стране. А ведь знал идеально московские манеры как никто. Поздно теперь все. Мы платим кровью сегодня! И завтра тоже.
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29.09.2022 12:16 Відповісти
КАЛАМОЙША ,сидя в Буковеле опять злорадствуя смеётся , как , когда разбомбили аэропорт в Днепре! ВыродКИ 🤢💩 миллиарды из бюджета выгребают использую полностью ПРОГНИВШУЮ СУДЕЙСКУЮ МАФИЮ ,ВМЕСТО ТОГО ,ЧТОБЫ СРОЧНО УКРЕПЛЯТЬ ППО НАД КАЖДЫМ ГОРОДОМ ОТКУДА ОН ВЫСОСАЛ ВСЕ СОКИ
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29.09.2022 11:46 Відповісти
Потвори, які ціле тисячоліття тільки тим і займаються, що знищують все навкруги і вбивають - орда, яка ховається за вкраденою назвою росія.
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29.09.2022 11:00 Відповісти
Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї
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29.09.2022 11:02 Відповісти
на жаль, це відбудеться не дуже швидко, та всі вони, мабудь, будуть захащати Київ...
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29.09.2022 11:05 Відповісти
А де наші системи ППО? Чому за три роки не зробили жодної? Хто в цьому винен? Хтовсі проекти, все це закатав в дороги і залишив своїх виборців не захищеними? Чому ми про це не чуємо з "Єдиних новин"? А чому навіть ті радянські, що були на озброєні, хтось вивів із строя, давши команду вилучити клістрони? Хто це? Клістрони вилучали ФСБ, бо вони вкрадені з їх складів, чи що то за ворожа служба? Вони вже заарештовані, чи на курортах?
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29.09.2022 11:10 Відповісти
якщо Ви не впевнений, то це не означає, що це так. Українськак система ППО була в 2019 році на 80% готова для випуску, а такі ракетні комплекси як "Нептун", "Сапсан-Нрім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", Верба"та інні на 100%, тільки довипробовували деякі вироби на доцільність використання для інших цілей. Де ці ракети? Скільки їх виготовили, чи все перевели в туалетний папір? Кого Ви тут лікуєте? Чому при "баризі" все це зробили, а при "нє варуючем" все це знищили і нічого свого не зробили? А чому не виготовили на 100% готову САУ "Богдана"? Де наші безпілотники? Де виготовлення наших снайперських, наших снарядів? А чому вилучили клістрони якраз перед війною з тих систем ППО, які були відремонтовані?
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29.09.2022 11:31 Відповісти
Зате "асхвальт" у нас "за..бись" !!! Зеля - здохни!!!
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29.09.2022 11:35 Відповісти
Зеленский и его КУКЛОВОДЫ -ДЕРЬМАК И КАКЛАМОЙ🤮
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29.09.2022 11:40 Відповісти
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29.09.2022 12:24 Відповісти
Какое объяснение будет на этот раз? По Харькову ежедневно прилетает якобы из-за 'короткого расстояния", а здесь почему?
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29.09.2022 12:44 Відповісти
Таке враження, що ті слідчі іншої ніж стаття 438 і не знають, а тут чиста 115 ч.2 з усіма обтяжуючими.
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29.09.2022 15:23 Відповісти
 
 