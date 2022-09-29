Наслідки ракетних ударів по Дніпру: є загиблі та поранені, зруйновано будинки, понівечено ринок. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра є загиблі та поранені. Серед них - маленькі діти. Поліція збирає докази воєнних злочинів армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, повністю зруйновані декілька приватних будинків, понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Пошкоджені приватні домівки та кілька багатоповерхівок міста.

"Ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини", - йдеться у повідомленні.

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Скоєні військовими РФ злочини документуються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.