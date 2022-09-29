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Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під удар армії РФ потрапили 14 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі, серед них діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 01

"Ворог атакував міста Торецьк, Авдіївка, Бахмут, Залізне, смт Північне, Очеретине, села Комар, Бердичі, Карлівка, Максимільянівка, Соловйове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Олександропіль. Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів – чотири – витримав Бахмут. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об‘єкти - 18 житлових будинків, коксохімічний завод, автотранспорт, гаражі", - йдеьься у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують вести обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Святогірської громади. Є вбиті та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж


Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 02
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 03
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 04
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччиніі рашисти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА


Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 06
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 07
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 08
Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут 09
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Уничтожение Дамбасса главная задача путлера
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29.09.2022 11:26 Відповісти
 
 