Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Краматорськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки.", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місцях працюють всі відповідні служби.















