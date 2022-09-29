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Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Краматорськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 01

"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки.", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по населених пунктах Донеччини з артилерії та РСЗВ. Найбільше ударів зазнав Бахмут. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на місцях працюють всі відповідні служби.


Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 02
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 03
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 04
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 05
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 06
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 07
Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених 08
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Терористи. Кровожадні терористи.Горіти вам в пеклі!
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29.09.2022 11:33 Відповісти
Нічо нічо, ****** орки, розплата вже близько.
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29.09.2022 11:37 Відповісти
Краматорские бандеровцы хотели убить путлера ещё 8 лет назад...удрал ссученок на СТЕРХолете в бункер...
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29.09.2022 11:55 Відповісти
 
 