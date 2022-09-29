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Рашисти вдарили по Краматорську 4 ракетами. Відомо про 10 поранених. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 29 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Краматорськ на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки.", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місцях працюють всі відповідні служби.
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Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар29.09.2022 11:33 Відповісти Мені подобається 2
Stanislav Bryzhyk
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Senator 0eaca536
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