У Москві встановили сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих українських областей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Влада РФ встановила на Красній площі в Москві сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих територій України. Мітинг запланований на 30 вересня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Сцена для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України встановлена на Красній площі. Серед гасел, під якими збираються проводити мітинг - "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" і "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".
За даними російських ЗМІ, мітинг заплановано на 30 вересня. Офіційно про це поки не повідомляли. Раніше мерія Москви попередила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.
За інформацією ЗМІ, на акції може виступити Володимир Путін, і того ж дня він може зустрітися з "главами адміністрацій" захоплених Росією регіонів України.
Будь ласка, зачекайте...
З одного боку, всі найменші ознаки протесту душать на корені.
А з іншого боку - московські вулиці та площі...
"Площадь Восстания", "Улица Баррикад", "Площадь 1905 года", "Площадь Революции", "Улица Ленских Событий"...
Натяк на натяку.
Це мітинг як театральна постанова для того щоб надихати своїх громадян до так агресивних дій .
Це наша земля тому йдіть воювати -це для мобілізації зроблено мітинг
Чорти веселяться , а нам своє робить - бити москальню на своїй землі
до останнього кацапа , який припхається до нас 😡
чим більше кацапів будуть утилізовані тим краще для світової цивілізації
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.(С)