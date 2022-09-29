У Москві встановили сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих українських областей. ФОТО

Влада РФ встановила на Красній площі в Москві сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих територій України. Мітинг запланований на 30 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Сцена для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України встановлена на Красній площі. Серед гасел, під якими збираються проводити мітинг - "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" і "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".

За даними російських ЗМІ, мітинг заплановано на 30 вересня. Офіційно про це поки не повідомляли. Раніше мерія Москви попередила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.

Читайте: Пасічник та Сальдо просять Путіна розглянути входження "ЛНР" та окупованої Херсонщини у склад РФ (оновлено)

За інформацією ЗМІ, на акції може виступити Володимир Путін, і того ж дня він може зустрітися з "главами адміністрацій" захоплених Росією регіонів України.





