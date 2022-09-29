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У Москві встановили сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих українських областей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Влада РФ встановила на Красній площі в Москві сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих територій України. Мітинг запланований на 30 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Сцена для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України встановлена на Красній площі. Серед гасел, під якими збираються проводити мітинг - "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" і "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди".

За даними російських ЗМІ, мітинг заплановано на 30 вересня. Офіційно про це поки не повідомляли. Раніше мерія Москви попередила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.

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За інформацією ЗМІ, на акції може виступити Володимир Путін, і того ж дня він може зустрітися з "главами адміністрацій" захоплених Росією регіонів України.

У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 01
У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 02
У Москві встановили сцену для мітингу на підтримку анексії окупованих українських областей 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
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29.09.2022 11:36
+16
Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
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29.09.2022 11:49
+14
Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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29.09.2022 11:35
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Ага, грайтеся, грайтеся з такими штучками....вас нічому ніхто ніколи не навчить, бо ви ніхто, бо вас там нет, і взагалі ....
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29.09.2022 11:35 Відповісти
Це наслiдки великого крадiвництва, за рахунок бюджету Армii.
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29.09.2022 11:36 Відповісти
І шо це змінює? придурошні
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29.09.2022 11:36 Відповісти
А навіщо кацапам цей мітинг проводити?
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29.09.2022 11:36 Відповісти
Щоб потім був матеріал для барикад против "буржуев недорезаних"
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29.09.2022 11:38 Відповісти
Ага, вже писали про цю, так би мовити, подвійність.
З одного боку, всі найменші ознаки протесту душать на корені.
А з іншого боку - московські вулиці та площі...
"Площадь Восстания", "Улица Баррикад", "Площадь 1905 года", "Площадь Революции", "Улица Ленских Событий"...
Натяк на натяку.
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29.09.2022 11:44 Відповісти
Як то нащо? Мордор без таких міроприємств не мордор і рашапіди не орки. А так все як має бути у кончаних людиноненавстних диктаторських режимах.
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29.09.2022 12:46 Відповісти
Буте прикол якщо замість мітингу у підтримку пуйло отримає протилежний результат
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29.09.2022 11:41 Відповісти
так а я про що
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29.09.2022 11:44 Відповісти
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29.09.2022 11:44 Відповісти
Ось цікаво а що дадуть ті референдуми і той мітинг? Абсолютно нічого бо вибивати орків будуть навіть при ядерному ударі . Тож нехай малюють що хочуть .
Це мітинг як театральна постанова для того щоб надихати своїх громадян до так агресивних дій .
Це наша земля тому йдіть воювати -це для мобілізації зроблено мітинг
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29.09.2022 11:44 Відповісти
хйлу нужны сообщники.. бо оно само, в одиночку, сцыт за всё сотворённое отвечать
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29.09.2022 11:45 Відповісти
Каарочи, шо-та мае статися в нашу пользу, в течении недели. Аргументы: 1). Запад призвал своих граждан срочно покинуть симбирские епеня. Кольцо над вражьим гарматным мясом почти сомкнуто, а значит снабжение орков остается тока через Крым... а это в свою очередь означает, шо крымскому мосту не сегодня - завтра будет трында. Кацапы, трепещите, заре вы побегите быстрее своего поросячьего вэрэску, если успеете.
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29.09.2022 11:45 Відповісти
Ще б одно второпати мені, всі ті потоки підірвали, тобто самі собі в ноги стріляють і в українських степах так само, то чому вам падлам ніхто не підкаже, роздайте всім ядюки, тай самоліквідуйтесь вже, це не складно, а головне гуртом веселіше
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29.09.2022 11:46 Відповісти
Тю, та за цистерну денатурата, они еще и контрольный себе в голову сделают.
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29.09.2022 11:49 Відповісти
Згоден....користуючись нагодою, а денатурат тільки в кацапів лишився, чи вони його й надалі виробляють, ну...як правонаступники необьятной
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29.09.2022 11:52 Відповісти
Окупанти такими мітингами самі себе підтримують в своіх злочинах проти людяності !

Чорти веселяться , а нам своє робить - бити москальню на своїй землі
до останнього кацапа , який припхається до нас 😡
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29.09.2022 11:48 Відповісти
Интересно - это стадо когда-нибудь проснётся??
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29.09.2022 11:49 Відповісти
Проснётся. На эшафоте.
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29.09.2022 11:50 Відповісти
Поки ще має відерце помиїв то буде тихеньке.
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29.09.2022 14:16 Відповісти
Чокнутые ублюдки.
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29.09.2022 11:49 Відповісти
Зараз бидло згонять ,прапори видадуть помахать ,потім зразу звідси в військомати.
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29.09.2022 11:50 Відповісти
Хочуть одобрямс -- сериозно іх прибило.
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29.09.2022 11:52 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/fDXymiTDrE8TFdT36
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29.09.2022 11:57 Відповісти
Всі вже звикли, що російське "нафсегда" це десь місяць-півтора-два...
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29.09.2022 11:58 Відповісти
З Запоріжжям щось вони "поспішили" Та й Херсоном питання "у підвішеному стані"! Щоб не вийшло у "кремлівських" як у Геббельса в 1944-му - закликав нівців триматься як непохитна Фінляндія а фінни через кілька днів оголосили перемир"я а потім припинили війну Почав закликать ставлячи за приклад Угорщину - і тут "прольот": Будапешт взятий і Угорщина капітулювала!
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29.09.2022 11:58 Відповісти
сцена для висилиці для *****
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29.09.2022 12:11 Відповісти
Рашиська чума це гірше гітлеровського нацизму в тих хоч якась логіка була "розширення життєвого простору" а в цих варварів найбільша за територією так звана терористична держава ,де 80% території дуже рідко заселена,це переважно сировиний придаток ,з дуже тупим ,безправним зомбованим населенням.
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29.09.2022 12:16 Відповісти
Рассеянные работают,а у наших язык в жопу.Мы росичи,руськие от р.Рось https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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29.09.2022 12:28 Відповісти
кацап добре розуміє тільки силу
чим більше кацапів будуть утилізовані тим краще для світової цивілізації
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29.09.2022 12:38 Відповісти
Чувак идёт до конца... Видимо все адекватные россияне это те кто уехал или сбежал от могилизации. Остальные мозги пропиты или промыты. В том числе и у любого руководство,элиты.
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29.09.2022 12:47 Відповісти
Так у вас же ЛНР и ДНР - независимые республики, у которых и в мыслях нет объединяться. Может союз луганды и донбабве для начала устройте, а мы посмотрим на это
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29.09.2022 12:51 Відповісти
Осталось народу собрать побольше на митинг и взорвать заранее заложенный фугас, свалив это на Украину.
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29.09.2022 12:56 Відповісти
Відправку бидла на війну будуть проводити під воплі Ху@ла типу: "Я жє вам абєщал, что ми падєбіли!"
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29.09.2022 13:18 Відповісти
ну и к чему там Запорожье? ладно, кацапы всё схавают..
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29.09.2022 14:02 Відповісти
Після "Лаосскай народнай ріспубліки" і "Запарожнєй області" на генасанблєї оон - так, усе схавають
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29.09.2022 15:46 Відповісти
пришедшим на митинг - повесточки в зимний окоп
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29.09.2022 15:02 Відповісти
Харківську область теж "нафсігдатіли", пам'ятаєте, расєянчєгі?
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29.09.2022 15:43 Відповісти
Це написи де кацапів будуть вішати (то перше), та ******* (то вторе).
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29.09.2022 15:49 Відповісти
В нас вже віджали території, а тут далі пальцем тсс кажуть Може вистачить у вуха сцяти?
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29.09.2022 17:23 Відповісти
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:36 Відповісти
МИ ЦЕ ВЖЕ ПРОХОДИЛИ

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30.09.2022 16:23 Відповісти

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30.09.2022 16:24 Відповісти
Мордору после того как варварски напали на Украину сохранить бы свои уже имеющиеся колонии, которые уже на низком старте.

концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом.(С)
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31.12.2022 14:22 Відповісти
 
 