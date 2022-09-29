Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
29 вересня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 3 судна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.
Зазначається, що на їхньому борту 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії.
Серед них PATRONUS, який перевозить 27,5 тис. тонн української пшениці для Тунісу.
Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.
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А сколько ворованной пшеницы с Украины продал Ху.ло,благодаря этому договорняку,можно нам сообщить?