Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

29 вересня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 3 судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на їхньому борту 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії.

Серед них PATRONUS, який перевозить 27,5 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Читайте: Чотири судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України





