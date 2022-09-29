УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4421 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
951 7
зерно (1228) порт (618) Мінінфраструктури (691)

Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 вересня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 3 судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на їхньому борту 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії.

Серед них PATRONUS, який перевозить 27,5 тис. тонн української пшениці для Тунісу.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Читайте: Чотири судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України

Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 01

Ще 3 судна із 60,4 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько агропродукции Украина уже поставила в Иран ? А пришлом году на 500 млн. долларов !
показати весь коментар
29.09.2022 11:42 Відповісти
А ******? А сирия? А прочие шірли-мірли?
показати весь коментар
29.09.2022 13:10 Відповісти
Мабуть кацапія незабаром вчинить якусь подлянку.
показати весь коментар
29.09.2022 11:46 Відповісти
Бесплатно конечно.
А сколько ворованной пшеницы с Украины продал Ху.ло,благодаря этому договорняку,можно нам сообщить?
показати весь коментар
29.09.2022 11:49 Відповісти
Роман Абрамович давно все ЗеКодломойским отстегнул откат...куда на самом деле товар доставят...то уже не забота Игорь Валерьевича...ничего личного ..только бизнесок...
показати весь коментар
29.09.2022 11:59 Відповісти
От ***** нам ці вброси про агропродукцію для Африки, коли в країні триває така страшна війна? Увагу відвести?
показати весь коментар
29.09.2022 14:47 Відповісти
 
 