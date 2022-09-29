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У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито чотирьох учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення на Запоріжжі, серед них керівник структурного підрозділу територіального відділу поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, поліцейський та представник органу влади, особа якого встановлюється, розробили незаконну схему збагачення. До цієї діяльності вони залучили ще трьох цивільних осіб. Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначають, що на даний час задокументовано одержання зазначеними особами неправомірної вигоди на загальну суму близько 160 тис грн. Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях цих осіб вилучено близько 23 тис доларів США та 370 тис грн, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдокерівникам Запорізької зернової компанії, які вивозили до РФ український урожай, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора 02
У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора 03
У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора 04

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його посередникам – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, у Запорізькі області вже викривали учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.
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Топ коментарі
+9
тут потрібно розуміти головне що в односторонньому порядку це робити неможливо і насправді це спільний бізнес з оккупантами. Тож вони колеги-дружбани. І для успішного розвитку бізнесу звісно чинять різні перешкоди з обох боків
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29.09.2022 12:21
+7
хтось чекав іншогоб від " реформованої" злочинцем аваковим - авакяном, мусарні?
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29.09.2022 12:03
+6
В условиях военного положения,причастных к притивоправным действиям,РАССТРЕЛЯТЬ! А Ментов 2 раза!
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29.09.2022 12:21
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Кому віина а кому ----
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29.09.2022 11:55 Відповісти
Цікаво те, що органи не мають змоги (хоча за грощі, тільки суми побільше, все вирішується) вирішити це питання. Може слід було найняти тих хлопців, хай допомогають? Чи то ваші конкуренти?
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29.09.2022 11:55 Відповісти
хтось чекав іншогоб від " реформованої" злочинцем аваковим - авакяном, мусарні?
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29.09.2022 12:03 Відповісти
що менти, що поліції один хрен, продажна падаль.
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29.09.2022 13:47 Відповісти
слуги створять комісію та Єрмак возьме під особистий контроль.)))
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29.09.2022 12:09 Відповісти
Для чого взагалі пропускати на тимчасово окуповану територію?
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29.09.2022 12:10 Відповісти
Провідати тітку триюрідної бабусі, наприклад)
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29.09.2022 12:16 Відповісти
Для выезда в Европу гражданам Украины, через россию-прибалтику-и дальше Европа
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29.09.2022 12:50 Відповісти
Така розумна, аж страшно
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29.09.2022 15:13 Відповісти
З неї потім в Крим,а потім куди завгодно. Так у нас тікають чоловіки.
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29.09.2022 15:24 Відповісти
а то я знав
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29.09.2022 15:33 Відповісти
окупують твоє місто - тоді зрозумієш.
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29.09.2022 17:01 Відповісти
тут потрібно розуміти головне що в односторонньому порядку це робити неможливо і насправді це спільний бізнес з оккупантами. Тож вони колеги-дружбани. І для успішного розвитку бізнесу звісно чинять різні перешкоди з обох боків
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29.09.2022 12:21 Відповісти
В условиях военного положения,причастных к притивоправным действиям,РАССТРЕЛЯТЬ! А Ментов 2 раза!
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29.09.2022 12:21 Відповісти
Тоді по аналогії потрібно буде розстрілювати дружбанів преZeдента, які торгують іноземною гуманітаркою.
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29.09.2022 13:34 Відповісти
То святоє
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29.09.2022 13:46 Відповісти
"Линия размеживания?"Никому не режет ухо?Не напоминает Корею?
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29.09.2022 13:06 Відповісти
Редакція цензор.нет!
Так давайте вже займатись відповідальною журналістикою!
"Лінія розмежування" чи "лінія зіткнення"?

Якщо це "лінія розмежування", то розкажіть суспільству, хто і коли вже встиг розмежувати Запорізьку область України?

Якщо це "лінія зіткнення", то я взагалі не розумію, як у країні, що воює, може бути офіційно організований державою перетин де-факто лінії фронту?
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29.09.2022 13:33 Відповісти
Мій недавній пост про не усе добре в Запоріжжі як ніколи актуальний.
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29.09.2022 13:37 Відповісти
Та ви шо, та як так, та неможе такого бути, Ай-я-яй, ню-ню-ню, а по попі. Все вони більше небудуть.
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29.09.2022 13:44 Відповісти
Какая - нахрен - линия разграничения ?! Что - заключено перемирие? Эти суки через линию фронта работали. Значит обабливались обе стороны.
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29.09.2022 14:02 Відповісти
 
 