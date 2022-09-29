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Затримано зрадника, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димер на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, зрадник брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс рф з позивним "отєц Кіріл", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".

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Затримано зрадника, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димер на Київщині, - СБУ 01

Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Топ коментарі
+19
кумарять такі новин без прізвища та заблюреною мордою
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29.09.2022 12:18
+9
Вiддайте його селянам,вони зроблять справедливий суд над цiею гнидою.
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29.09.2022 12:23
+9
або із колишніх "ригів", але що риг, що слуга, одне і теж, тільки ті голубі, а ці зелені.
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29.09.2022 12:36
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...на нашего Буншу похож
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29.09.2022 12:17 Відповісти
кумарять такі новин без прізвища та заблюреною мордою
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29.09.2022 12:18 Відповісти
Закони, євроцінності, цивілізація, а там і до толерантності недалеко...але різниця, що таким ось мона, а нам ні, все так просто, типу
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29.09.2022 12:22 Відповісти
Сподіваюсь, що жителі Димера в курсі, хто це і де його хата...
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29.09.2022 13:19 Відповісти
а хто це
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29.09.2022 12:20 Відповісти
мумія
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29.09.2022 12:23 Відповісти
Вiддайте його селянам,вони зроблять справедливий суд над цiею гнидою.
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29.09.2022 12:23 Відповісти
Ви що? Військовим мона, ті відправлять, як полоненого, чи ще щось, а селяни - селяни відріжуть яйця, вибачте, ще й в прямому ефірі, я їх знаю в де-яких центральних областях
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29.09.2022 12:26 Відповісти
Нащадок дідофф шо ваівалі.
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29.09.2022 12:29 Відповісти
"дед" воював проти комунізму, а димерський виродок прооти свого народу, різницю розумієш?
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29.09.2022 12:50 Відповісти
Комунізм це щось міфічне, чи теж був свій народ проти кого він воював?
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29.09.2022 13:01 Відповісти
Комунізм прийшов в Україну з кацапії. Отже воювали проти комуністів - кацапів
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30.09.2022 05:26 Відповісти
Хай його собаки роздеруть, з'їдять та вісруть десь в калюжі...
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29.09.2022 12:30 Відповісти
Очередный слуга народа?
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29.09.2022 12:30 Відповісти
або із колишніх "ригів", але що риг, що слуга, одне і теж, тільки ті голубі, а ці зелені.
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29.09.2022 12:36 Відповісти
Ні, зелені це молоді риги, ось і весь хєр до копійки.
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29.09.2022 14:52 Відповісти
Судячи з одягу - не бідував ні як підприємець, ні як біглий колаборант. Отже має доступ до грошей. Потрібна конфіскація.
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29.09.2022 12:49 Відповісти
цікаве затримання. рученята в кишенях, шузи зі шнурками...
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29.09.2022 12:55 Відповісти
Задається що це комедія !
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29.09.2022 13:42 Відповісти
підор
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29.09.2022 12:58 Відповісти
Чекайте, в нього що, шкарпетки білі? Ну-ну
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29.09.2022 13:08 Відповісти
Зря наш министр юстиции распродавал тюрьмы.Ведь столько предательской сволоты объявилось,и это еще не предел
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29.09.2022 14:02 Відповісти
Навіщо такі фото?!! Щоб подивитись на його кашкет?,
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29.09.2022 14:08 Відповісти
пора бы и Путлера везде замазывать на фотках
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29.09.2022 16:07 Відповісти
А коли затримають того генерала, котрого кремль мав призначити керувати Україною ???
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29.09.2022 14:13 Відповісти
Так, дякуючи нашим воїнам ЗСУ Димер звільнили від орків та їх слуг, але інші слуги Димера - так звані «слуги народу» (місцеві депутати) на чолі з головою Підкурганним ВВ займаються знищенням Димерської музичної школи з цілю рейдерського захоплення будівлі цієї школи. Це будівля в центрі Димера, її облюбувала місцева влада і тепер активно зайнялася так званою реформою щодо ліквідації Музичної школи, якій вже понад 60 років і славиться своїми педагогічними досягненнями. Поки одні захищають нашу державу від ворогів, то інші руйнують те, що не зруйнували рашисти.
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29.09.2022 14:50 Відповісти
 
 