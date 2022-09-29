Окупанти обстріляли Оріхів та Гуляйполе, є численні руйнування, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі ворог атакував місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, численних руйнувань зазнали приватні будинки. Внаслідок обстрілу виникли пожежі загальною площею десятки квадратних метрів. Горіння оперативно локалізовано рятувальниками.

За наявною інформацією постраждалих немає.

"В місті Оріхів ще лишаються місцеві жителі, зокрема кілька десятків батьків з дітьми. Водночас практично усі вчителі та учні виїхали. Місцева влада закликає до евакуації та допомагає виїхати. Також сьогодні окупант знову обстріляв місто Гуляйполе. Зруйновано три будинки. Ворог продовжує політику терору та залякування. Щоразу мішенню стають об’єкти цивільної інфраструктури", - додає Старух.

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