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Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ударо росіян по Крааматорську зросла кількість поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11 01

"Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна", - йдеться у повідомленні.

Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.

"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області. Евакуюйтеся! Не наражайте себе на небезпеку", - підкреслив Кириленко.

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Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11 02

Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11 03
Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11 04
Наслідки російського удару по Краматорську: кількість поранених зросла до 11 05
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Пора бити по Керченскому мосту ‼️‼️‼️
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29.09.2022 13:13 Відповісти
Западу это уже надоело повторять.
Оружие ваше,стреляйте куда хотите.
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29.09.2022 13:35 Відповісти
 
 