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НБУ (1431) Укрексімбанк (112) Мінекономрозвитку (370) Свириденко (139) Мецгер (69)

Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Колишній голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер був помічений на нараді керівництва Міністерства економіки України з Національним банком України щодо доступних кредитів на виконання експортних контрактів. Яку установу він представляв, наразі не відомо.

Міністерство економіки України спільно з Національним банком України напрацювали механізм, який дозволяє видавати доступні кредити на виконання експортних контрактів без застави під страхове покриття Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці перший віце-прем'єр-міністр України міністр економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Утім, найцікавіше у цьому дописі те, що на нараді присутній колишній голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, відомий зухвалим нападом на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в приміщенні "Укрексімбанку".

Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко 01

Під цим дописом Свириденко опублікувала такі фото:

Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко 02
Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко 03
Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко 04

На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач.

Мецгер засвітився на нараді разом із міністеркою економіки Свириденко 05

Наразі не зрозуміло, у якій ролі Мецгер був присутнім на нараді. Втім, повідомлялось, що за даними ЗМІ, його можуть призначити заступником міністра економіки.

Також читайте: Заступником міністра економіки хочуть призначити екскерівника "Укрексімбанку" Мецгера, обвинуваченого в перешкоджанні журналістам, - ЗМІ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Також читайте: Напад на журналістів "Схем": Мецгер та інші фігуранти справи не визнають обвинувачення прокурора

У справі нападу на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в "Укрексімбанку" Голосіївський районний суд Києва 14 вересня 2022 року визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф. 

Згідно з вироком, Євгена Мецгера визнали винним за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Ну 3200 грн штрафу за напад на журналістів заплатив,далі може по 60 млн доларів роздавать кацапам і в ДНР вкладувать.
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29.09.2022 13:45
+29
Какаяразніца, що ця гнида спонсорували грошима мудрого наріТу ордло? Це не цікаво ставленикам портнова-дерьмака-татарова ні в гпУ, ні в сбУ, ні в дбр.
Це недоторканна осоБь, наближена до 95 кварталу та найвеличніВшивого. Один з смотрящИх "великого дерибану".
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29.09.2022 13:53
+16
Маланота
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29.09.2022 13:49
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Не начасі. А взагалі какая разніца що він там сидить. В
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29.09.2022 13:45 Відповісти
слов нет,одно слово МЛЯДЬ !
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29.09.2022 14:27 Відповісти
раз там мецгер то похоже на содняк.
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29.09.2022 16:15 Відповісти
Ну 3200 грн штрафу за напад на журналістів заплатив,далі може по 60 млн доларів роздавать кацапам і в ДНР вкладувать.
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29.09.2022 13:45 Відповісти
ти ж нагаласувало так
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29.09.2022 14:56 Відповісти
Це твої ідоли,опудало малороське.
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03.10.2022 17:41 Відповісти
бо злодюжкі і м..кі, а кошерні вони чи ні, какая_разніца, у нас рівність.
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29.09.2022 17:49 Відповісти
Маланота
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29.09.2022 13:49 Відповісти
ненавиджу все це кодло
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29.09.2022 13:51 Відповісти
як і воно тебе, будь певен!
Та всіх нас!
Тільки у цієх купки в руках фінанси, а у нас-добрі наміри та гнів праведний...
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29.09.2022 14:04 Відповісти
а, забув!
Ще у нас, звичайно, є Конституція, але гарантом її дотримання у нас самі знаєте, хто...
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29.09.2022 15:04 Відповісти
Какаяразніца, що ця гнида спонсорували грошима мудрого наріТу ордло? Це не цікаво ставленикам портнова-дерьмака-татарова ні в гпУ, ні в сбУ, ні в дбр.
Це недоторканна осоБь, наближена до 95 кварталу та найвеличніВшивого. Один з смотрящИх "великого дерибану".
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29.09.2022 13:53 Відповісти
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29.09.2022 14:41 Відповісти
У зелених для свого болота своi зеленi законi.
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29.09.2022 13:54 Відповісти
Будьте ви вже прокляти зеленi паскуди!
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29.09.2022 13:59 Відповісти
он представляет нацбанк дыныры.
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29.09.2022 14:01 Відповісти
Повспливало
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29.09.2022 14:09 Відповісти
На цю "нараду" Сашка Білого з кулеметом...
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29.09.2022 14:13 Відповісти
тобі би ще шлангу під напором, щоб Г+Г з твого черепка вимити.
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29.09.2022 14:58 Відповісти
Зеля и ко мародерят дальше
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29.09.2022 14:21 Відповісти
"Наразі не зрозуміло, у якій ролі Мецгер був присутнім на нараді.
Втім, повідомлялось, що за даними ЗМІ, його можуть призначити заступником міністра економіки."

*
Да запросто. Думки гоїв єрмаків-зеленських не хвилюють. Як і у випадку із татаровим.

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29.09.2022 14:24 Відповісти
Парадокс-зеленое бесстрашие крепчает.Но є але.....,ще не таких ми висір...лі.
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29.09.2022 14:28 Відповісти
"зелений вірус" точить Україну, як covid світ. Без прививок,цю вірусню не здолати,Побічну дію цієї "зеленої вірусні" відчуває все тіло держави Україна і кожна її клітина(кожен громадянин).
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29.09.2022 14:37 Відповісти
Рантьє -- відколи Світ -- вони коло грошеи.
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29.09.2022 14:37 Відповісти
Жиди нєпабєдіми! Вітаю українців, хай вони й далі ставлять нас всіх раком!
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29.09.2022 14:38 Відповісти
Жиди дуже різні. Є порядні а є жидобільшовики. У нас переважна більшість "від зє" належить до останніх. І вони, як і кожне корумповане бидло, "побєдіми" аж бігом.
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29.09.2022 15:24 Відповісти
Є жиди, а є євреї, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.
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29.09.2022 18:07 Відповісти
В українській мові слово "єврей" не існує. Є слово "жид". Таке ж саме як у всіх народів європи. Але чомусь жидобільшовики стали з цим словом боротися. Українці сумно шуткували: "Не кажи "жид" бо буде довго жить, а кажи "єврєй" щоби здох поскорєй". Як на мене то хай всі порядні люди живуть довго і щасливо.
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29.09.2022 18:19 Відповісти
В Польщі так, жид, в Україні начебто єврей, принаймні офіційно. У Нечуя-Левицького жид в оповіданнях. Я більше за жида, бо жид він і Африці жид.
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30.09.2022 07:29 Відповісти
окрім двох придурків, 73/43%зебіли сюди, на цю гілку не заявились. І те: ці придурки не 43%-тні, а анархісти.
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29.09.2022 14:59 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегкнерат не исправим, ЗЕБилизм это диагноз!!!
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29.09.2022 15:16 Відповісти
І що? Ну побачили, ну є фото. Це ж всеодно не покажуть на ********** марафоні. І нікому нічого не буде. Як розкрадали, так і розкрадатимуть країну. А на марафоні покажуть який зе сонцеликий и спаситель всего мира'. А далі по путінському сценарію: "
Зеленский президент мира. Ура́ааава".
Гидко і сумно за свою країну.
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29.09.2022 16:07 Відповісти
Це цинізм ціеї влади.
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29.09.2022 16:07 Відповісти
...мародери, Зе-...
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29.09.2022 16:09 Відповісти
Фінансування раші бюджетом України з допомогою мацгера свириденко продовжується
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29.09.2022 16:32 Відповісти
Друзів не кидають у біді...
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29.09.2022 17:13 Відповісти
 
 