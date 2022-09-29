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На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові у Сумській області збили російський безпілотник зі стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник сумської ОВА Дмитро Живицький.

На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї 01

"Збили російський безпілотник зі стрілецької зброї! На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку". Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський Орлан-10, що перетнув кордон України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", у Херсонському районі, - ОК "Південь"


На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї 02
На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї 03
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Красунчики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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29.09.2022 14:48 Відповісти
***. Фотоаппарат разбился
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29.09.2022 14:48 Відповісти
Угу..И мешок для пыли где то отпал.
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29.09.2022 16:06 Відповісти
Та в Сумах стрільці такі!Зірку з башти Кремля зіб"ють!
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29.09.2022 14:55 Відповісти
Хлопці респект!!!
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29.09.2022 15:00 Відповісти
Які гарні стрільці!
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29.09.2022 15:08 Відповісти
 
 