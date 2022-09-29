Суддя Львов, намагаючись дискредитувати результати розслідування журналістів, не спростував факт наявності в нього паспорта громадянина РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ
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Заступник голови Верховного Суду Богдан Львов звинуватив журналістів, які довели наявність у нього паспорта громадянина Росії, у поширенні фейків, але його "аргументи" не відповідають дійсності.
Про це йдеться у розгорнутому матеріалі проєкту Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема Львов стверджує, що форма заяви громадянина на заміну паспорта громадянина РФ, датована жовтнем 2012 року, на яку посилаються журналісти у своєму розслідуванні, була начебто затверджена лише у листопаді 2012 року - на місяць пізніше, ніж її заповнив Львов.
Журналісти вказують, що форма, оприлюднена в розслідуванні, відрізняється від форми нового зразка листопада 2012 року, на яку посилається суддя Львов.
"Форма більше схожа на нормативи 2009 року, аніж на пізній норматив 2012 року. І хоч в одному пункті (пункті номер 7) вона відрізняється від того, який офіційно доданий до опублікованого наказу 2009 року Федеральної міграційної служби, але є численні публічні докази, що на той період різними відділами використовувались різні форми з різним виглядом пункту номер 7, в тому числі точно така, яку наводять "Схеми". Тобто ця форма вже декілька років була в практичному обігу станом на жовтень 2012 року", - доходять висновку медійники.
Журналісти також звертають увагу на інформацію з іншого профільного російського сайту - "Паспортист", який публікує зразки необхідних документів для отримання паспорта громадянина РФ.
Подібних висновків дійшли і фахівці юридичної спільноти DeadLawyersSociety.
Натомість журналісти знайшли "таємничу нестиковку" у формі за підписом судді Богдана Львова - номер паспорта вписаний від руки з помилкою в останній цифрі (РФ 4512 799638 замість РФ 4512 799636).
Так саме Львов стверджує, що немає доказів отримання першого паспорта РФ наприкінці 90-х років, адже у відповідному реєстрі містяться розбіжності у датах. Йдеться про вже анульований за давністю, його попередній паспорт РФ 4598 589684.
"Ми одразу відкинули цю розбіжність як взагалі несуттєву та суто технічну - старі паспортні справи 90-х довгий час взагалі не були оцифровані. Ми стверджуємо, що правильна дата видачі першого паспорта громадянина РФ Богдана Львова - це 22 липня 1999 року. Оскільки, по-перше, у багатьох базах та реєстрах, зокрема, нерухомості, перший паспорт Богдана Львова "світиться" як виданий саме в липні 1999 року – очевидно, при внесенні цих даних, наприклад, при оформленні права співвласності на квартиру мали справу з оригінальним документом, власне, з фізичним паспортом або його копією. А по-друге, це повністю збігається з логікою письмової форми-анкети 1П, з якої бачимо: заява на оформлення громадянства датована 29.06.1999 року, дата присвоєння паспорта 22.07.1999, і, нарешті, через місяць, 24 серпня 1999 року, заявник Львов ставить підпис про його фізичне отримання", - розповідає авторка "Схем" Наталка Седлецька.
Журналісти нагадують, що у 1990-ті Львов служив і жив у Москві разом з дружиною та донькою, але у рік набуття громадянства РФ він вже 6 років працював військовим суддею в Україні.
"Схеми" пропонують самостійно перевірити наявність документів Львова в актуальних реєстрах РФ. Наприклад, на сайті МВД РФ (працює з російським VPN): http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000
Тут треба ввести серію паспорта - перші чотири цифри: 4512
Потім ввести номер паспорта - останні 6 цифр: 799636
Таким чином офіційний реєстр видає інформацію, що паспорт серед недійсних не значиться (тобто він є дійсним).
Другий висновок, спростування якого не може навести Львов: суддя свідомо використовував свої російські документи. "Схеми" наводять докази, що Богдан Львов раніше реєстрував право власності на квартиру в Москві за своїм російським паспортом та дарував частину квартири своїй дружині саме за російським паспортом.
Ще до виходу розслідування у Службі безпеки України підтвердили журналістам, що мають дані, які вказують про наявність у судді Львова громадянства Російської Федерації та проводять перевірку цих даних.
Як дізнались "Схеми" з декількох джерел, низка органів влади, включно з Офісом Президента, також мають цю інформацію від СБУ.
Відповідно до Конституції України, суддя припиняє повноваження в разі набуття громадянства іншої країни. Таке рішення могла б винести Вища рада правосуддя, але орган заблокований з лютого через відсутність кворуму.
Тому суддя Львов з громадянством країни-агресора продовжує проводити судові засідання. Наприклад, 27 вересня слухав справу за позовом Національного банку України.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, як давно бакановські орли "мають дані", та як довго "проводять перевірку", якщо журналісти зробили це за пару днів?!
Не переймаємось, ржемо та готуємось до шашликів, бажано із віслюка оманського.
Он давайте проводьте розслідування провладної партії..отих депутатів й всіх керівників будь якої гілки влади..
починайте вже з Бонапарта Оманського...
а то як нагадують про Оман, Чонгар й гуманітарку - відразу Медведчук зі Львовом вспливають..давайте вже про Гонгадзе нагадуйте..
було б бажання - того Львова просто зняли б і нехай судиться за незаконе звільнення, а вони мусолять й обсмоктують тему
то все імітація бурхливої діяльності
Так ось у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
Хех...
Я не думаю що ця купа гівна там тиждень проживе...)))))
І як ми будемо на вас рівнятись? на вас?
Так , може , натягнете тому кацапу те куди треба?